Сайт петербургского аэропорта Пулково возобновил работу после взлома

Он не работал почти двое суток.Источник: ПулковоОб этом сообщила пресс-служба аэропорта.19 сентября 2025 года аэропорт рассказал о взломе сайта. При заходе на него появлялось уведомление о технических работах, пользователям рекомендовали уточнять информацию о рейсах в авиакомпаниях.На время работ на сайте отображалось онлайн-табло в сервисе «Яндекса».Сайт Пулково уже взламывали в 2022 году — тогда вместо страницы аэропорта отображался баннер против «мобилизации».28 июля 2025 года «Аэрофлот» рассказал о сбое в работе информационных систем из-за хакерской атаки. Генпрокуратура подтвердила информацию о кибератаке и завела уголовное дело.Полина ЛааксоДеньги29 июля«Десятки» миллионов долларов ущерба и до одного года на восстановление: сколько может стоить «Аэрофлоту» хакерская атака на информсистемы Авиакомпания вынужденно отменила десятки рейсов.#новости #пулково