Евгения Евсеева
Транспорт

Сайт петербургского аэропорта Пулково возобновил работу после взлома

Он не работал почти двое суток.

Источник: Пулково
  • Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
  • 19 сентября 2025 года аэропорт рассказал о взломе сайта. При заходе на него появлялось уведомление о технических работах, пользователям рекомендовали уточнять информацию о рейсах в авиакомпаниях.
  • На время работ на сайте отображалось онлайн-табло в сервисе «Яндекса».
  • Сайт Пулково уже взламывали в 2022 году — тогда вместо страницы аэропорта отображался баннер против «мобилизации».
  • 28 июля 2025 года «Аэрофлот» рассказал о сбое в работе информационных систем из-за хакерской атаки. Генпрокуратура подтвердила информацию о кибератаке и завела уголовное дело.
#новости #пулково

19 комментариев