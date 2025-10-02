Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Минпромторг рассказал, что добавит в список машин для такси модели Haval и Tenet

И объяснил, что на уже работающие машины действие закона не распространяется.

Источник: Platesmania
Источник: Platesmania
  • 1 октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси. В него вошли 22 модели Lada, «Москвича», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah. Перечень будут обновлять.
  • Теперь же ведомство заявило, что в список планируют внести модели Haval, Tenet, а также машины, производимые на заводе «Автотор», пишет «Интерфакс». Итоговый перечень появится только к 1 марта 2026 года, затем он будет пополняться.
  • Минпромторг объяснил, что требования закона о локализации не будут распространяться на сервисы аренды автомобилей с водителями, а также на машины, которые уже работают в такси.
  • Кроме того, министерство накануне предложило изменить требования к уровню локализации автомобилей, собранных в России. В частности, снизить уровень локализации для автопроизводителей, работающих в рамках специнвестконтрактов (СПИК) — с 7000 до 5500 баллов.
  • Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка. Для включения в реестр такси машины должны соответствовать одному из требований: соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках, или производство в рамках СПИК.
Таня Боброва
Транспорт
УАЗ и Lada Niva представить в такси «просто невозможно»: Национальный автомобильный союз раскритиковал опубликованный Минпромторгом список автомобилей для такси

#новости #такси

