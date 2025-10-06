Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Транспорт

Tesla анонсировала мероприятие 7 октября 2025 года — и опубликовала два ролика, намекающих на презентацию новой машины

Аналитики ждут, что компания представит бюджетный электромобиль.

Видео из профиля Tesla в X
  • 5 октября 2025 года Tesla опубликовала в X восьмисекундный ролик с крутящимся колесом — он заканчивается заставкой с цифрами «10/7». В тот же день компания выложила ещё одно короткое видео, на котором виден едва различимый силуэт машины с горящими фарами.
  • Reuters пишет, что Tesla планирует провести мероприятие 7 октября 2025 года. Аналитики и инвесторы ждут, что компания впервые за несколько лет представит новую — бюджетную — модель электромобиля.
  • Глава Tesla Илон Маск обещал выпустить бюджетную модель «примерно через три года» в 2020 году. Он планировал снизить затраты на производство в том числе за счёт нового дизайна батарей. В январе 2024 года сообщил, что производство начнут во второй половине 2025-го.
  • Бюджетная модель помогла бы компании конкурировать с китайскими автопроизводителями, отмечает Reuters. В течение 2025 года продажи Tesla падали на всех ключевых рынках, кроме США.
Полина Лааксо
Транспорт
Фото: ещё не представленную «бюджетную» версию Tesla Model Y заметили рядом с заводом компании в Остине

Цены на стандартную версию начинаются от $45 тысяч. Сколько будет стоить доступный вариант — неизвестно.

Фото: ещё не представленную «бюджетную» версию Tesla Model Y заметили рядом с заводом компании в Остине
Фото: ещё не представленную «бюджетную» версию Tesla Model Y заметили рядом с заводом компании в Остине
  • В начале сентября 2025 года совет директоров Tesla предложил «беспрецедентный» компенсационный пакет для гендиректора компании Илона Маска почти на $1 трлн. План включает 12 траншей акций, которые будут выдаваться при достижении ключевых показателей.
  • Среди них — увеличение рыночной капитализации Tesla на первом этапе до $2 трлн, а в перспективе до $8,5 трлн, 20 млн проданных автомобилей, 1 млн поставленных роботов, 1 млн роботакси в коммерческой эксплуатации и другие.

#новости #tesla

5
2
2
2
79 комментариев