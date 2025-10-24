«КамАЗ» с 10 ноября 2025 года вернётся к пятидневной рабочей неделе

С августа 2025-го автопроизводитель частично перешёл на четырёхдневку.Источник: «Коммерсантъ»На пятидневку компания вернётся как минимум в ноябре, но в перспективе будет работать по такому графику и в декабре, сообщил «КамАЗ». Окончательное решение об этом примут в конце ноября «после анализа загрузки производственных мощностей».В июле 2025 года «КамАЗ» сообщил, что с августа частично перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю из-за проблем с продажами. По данным «Автостата», за январь-июнь 2025 года в России продали около 22 тысяч новых крупнотоннажных или тяжёлых грузовиков (HCV) — на 55,9% меньше год к году. Лидер — «КамАЗ» с 6419 машин.Автопроизводитель рассматривал также переход на трёхдневную рабочую неделю, но в итоге отказался от этих планов — хотя ситуация на рынке и оставалась «напряжённой».#новости #камаз