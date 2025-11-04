Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Транспорт

Китайская Xpeng готовится к серийному выпуску минивэнов с электролётами — первый летающий модуль уже сошёл с конвейера

Начать поставки Land Aircraft Carrier рассчитывают в 2026 году.

Источник: Aridge
Источник: Aridge
  • «Дочка» Xpeng — Aridge (ранее Xpeng Aeroht) — протестировала производство на заводе площадью 120 тысяч м² в Гуанчжоу.
  • Он уже может выпускать до 5000 транспортных единиц в год, но спроектирован с расчётом на ежегодный выпуск 10 тысяч штук, уточняет агентство Xinhua. Один летающий модуль в будущем можно будет собрать за полчаса.
Источник фото в этой карусели: Aridge
Китайская Xpeng готовится к серийному выпуску минивэнов с электролётами — первый летающий модуль уже сошёл с конвейера
Китайская Xpeng готовится к серийному выпуску минивэнов с электролётами — первый летающий модуль уже сошёл с конвейера
Китайская Xpeng готовится к серийному выпуску минивэнов с электролётами — первый летающий модуль уже сошёл с конвейера
Китайская Xpeng готовится к серийному выпуску минивэнов с электролётами — первый летающий модуль уже сошёл с конвейера
  • Land Aircraft Carrier состоит из двух модулей. Наземный — это электроминивэн с шестью колёсами и гибридной установкой, рассчитанный на четверых. По словам производителя, он без проблем заедет в гараж и поместится на стандартной парковке.
  • Архитектура у двигателя 800-вольтовая. Запас хода — 1000 км. Подзарядить летающий модуль можно и во время поездки, и припарковавшись — пока он находится в багажном отсеке.
  • У шестироторного модуля вертикальный взлёт. Основа фюзеляжа и лопасти выполнены из углеродного волокна. Режима управления два — ручной и автоматический. Без подзарядки он способен выполнить до шести полётов, заявляет компания.
  • Она утверждает, что получила почти 5000 заказов, и рассчитывает начать поставки в 2026 году. Ранее озвученная стоимость — 2 млн юаней. Это примерно $280 тысяч или 22,7 млн рублей.
Источник: Aridge
Источник: Aridge
Источник: CES 2025
Источник: Aridge
Источник: Aridge

#новости #xpeng

23
4
143 комментария