Евгения Евсеева
Транспорт

Правительство продлило до 2028 года эксперимент с беспилотными грузовиками — им разрешат ездить ещё в трёх регионах

Он должен был закончиться в 2025-м.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Правительство продлило экспериментальный правовой режим, разрешающий беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования, пишет «Коммерсантъ».
  • Эксперимент запустили в 2023 году, в нём участвовали крупные компании, перевозившие грузы по М-11 и ЦКАД. Закончиться он должен был в конце 2025 года, но теперь продлится как минимум до 2028-го.
  • Его расширят ещё на три региона: Башкирию, Свердловскую область и Пермский край — благодаря тому, что трассу М-12, которая соединяет Москву и Казань, продлили до Екатеринбурга. По этой трассе правительство разрешило запускать беспилотные грузоперевозки в 2024 году.
  • Ключевое изменение — возможность передвижения «высокоавтоматизированных транспортных средств» по трассам без человека за рулём. Водитель-испытатель может сидеть на пассажирском кресле.

#новости #беспилотники

5
37 комментариев