Таня Боброва
Транспорт

Суд в Китае обязал Xiaomi вернуть клиентке депозит в двойном размере — компания потребовала от неё внести полную оплату машины до фактической поставки

По словам СМИ, это первое в стране решение среди подобных дел против компании.

Xiaomi SU7. Источник: Xiaomi
Xiaomi SU7. Источник: Xiaomi
  • Суд в Китае обязал дочерние компании Xiaomi вернуть депозит в двойном размере — 10 тысяч юаней (110,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 года), пишет CarNewsChina.
  • В июле 2024 года клиентка внесла 5000 юаней за автомобиль SU7 Max стоимостью 318,9 тысячи юаней (около 3,5 млн рублей). В октябре того же года компания сообщила, что автомобиль доставят в салон 24 октября, но покупательница попросила отсрочить выдачу машины.
  • 22 октября сотрудники заявили, что перенос сроков потребует изменения графика производства. Клиентка согласилась. Её уведомили, что предзаказ будет действителей в течение 360 дней с даты внесения предоплаты — и заявку на производство можно подать в любое время. Превышение же этого срока будет считаться односторонним нарушением договора, и депозит заберут.
  • Несмотря на это соглашение, 4 декабря 2024 года Xiaomi потребовала выплатить оставшуюся сумму за автомобиль в течение недели. Покупательница возражала, но компания всё равно заявила о нарушении условий договора и удержала депозит. А в феврале 2025 года клиентка узнала, что её машину выпустили ещё в октябре, но заказ отменили из-за неуплаты. Решить вопрос вне суда не удалось, поэтому она подала иск.
  • Как указывает издание, ключевым в решении суда стал пункт в разделе «Вопросы и ответы», где компания отметила, что полная оплата производится после осмотра машины. Поэтому требование денег в течение семи дней до осмотра и доставки автомобиля с удержанием депозита сочли «несправедливым и необоснованным».
  • Кроме того, требование о немедленной оплате, несмотря на согласие предоставить отсрочку в производстве, нарушает принцип добросовестности. Таким образом, компания нарушила дополнительное соглашение. В Xiaomi не ответили на запрос о комментарии.
  • Свой первый электромобиль Xiaomi представила в конце 2023 года — седан SU7. Продажи открыли в марте 2024 года. В мае 2025-го компания официально представила электрический кроссовер YU7. В июле более 400 покупателей, которые предзаказали машину, потребовали вернуть депозит из-за «долгого» ожидания — компания не предупредила их об этом.
