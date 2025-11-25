Суд в Китае обязал Xiaomi вернуть клиентке депозит в двойном размере — компания потребовала от неё внести полную оплату машины до фактической поставки

По словам СМИ, это первое в стране решение среди подобных дел против компании.Xiaomi SU7. Источник: XiaomiСуд в Китае обязал дочерние компании Xiaomi вернуть депозит в двойном размере — 10 тысяч юаней (110,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 года), пишет CarNewsChina.В июле 2024 года клиентка внесла 5000 юаней за автомобиль SU7 Max стоимостью 318,9 тысячи юаней (около 3,5 млн рублей). В октябре того же года компания сообщила, что автомобиль доставят в салон 24 октября, но покупательница попросила отсрочить выдачу машины.22 октября сотрудники заявили, что перенос сроков потребует изменения графика производства. Клиентка согласилась. Её уведомили, что предзаказ будет действителей в течение 360 дней с даты внесения предоплаты — и заявку на производство можно подать в любое время. Превышение же этого срока будет считаться односторонним нарушением договора, и депозит заберут.Несмотря на это соглашение, 4 декабря 2024 года Xiaomi потребовала выплатить оставшуюся сумму за автомобиль в течение недели. Покупательница возражала, но компания всё равно заявила о нарушении условий договора и удержала депозит. А в феврале 2025 года клиентка узнала, что её машину выпустили ещё в октябре, но заказ отменили из-за неуплаты. Решить вопрос вне суда не удалось, поэтому она подала иск.Как указывает издание, ключевым в решении суда стал пункт в разделе «Вопросы и ответы», где компания отметила, что полная оплата производится после осмотра машины. Поэтому требование денег в течение семи дней до осмотра и доставки автомобиля с удержанием депозита сочли «несправедливым и необоснованным».Кроме того, требование о немедленной оплате, несмотря на согласие предоставить отсрочку в производстве, нарушает принцип добросовестности. Таким образом, компания нарушила дополнительное соглашение. В Xiaomi не ответили на запрос о комментарии.Свой первый электромобиль Xiaomi представила в конце 2023 года — седан SU7. Продажи открыли в марте 2024 года. В мае 2025-го компания официально представила электрический кроссовер YU7. В июле более 400 покупателей, которые предзаказали машину, потребовали вернуть депозит из-за «долгого» ожидания — компания не предупредила их об этом.Данила БычковТранспорт20 ноябПодразделение электромобилей Xiaomi достигло безубыточности за 19 месяцев — быстрее, чем конкурирующие автопроизводители У Tesla на это ушло около пяти лет. #новости #xiaomi