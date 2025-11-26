Wildberries запланировал запустить сервис такси в Узбекистане

С июля 2025 года компания тестирует его в Беларуси.Скриншот vc.ru О подготовке технического запуска сервиса WB Taxi в Узбекистане рассказали ТАСС в пресс-службе объединённой компании Wildberries & Russ.На первом этапе протестировать его смогут сотрудники и партнёры маркетплейса. Это обеспечит «контролируемый старт» и поможет собрать обратную связь для подготовки к более широкому запуску сервиса, пишет Spot.uz.Издание уточняет со ссылкой на ЕГРПО, что WB Taxi зарегистрировано в июне 2025 года. Учредители — WB Int Export (99%, «дочка» Wildberries) и ООО «РВБ» (1%).Когда планируют запустить сервис для всех и какие условия для партнёров, компания не уточнила.В июле 2025 года Wildberries начал тестировать WB Taxi в Беларуси. Опробовать его в Минске могут пользователи маркетплейса — для этого нужно авторизоваться на сайте и оставить заявку. Тесты продлятся несколько месяцев, когда завершатся — неизвестно.В августе Wildberries & Russ сообщила о назначении руководителем подразделения такси Анатолия Сморгонского. До этого он в том числе возглавлял такси-сервис Bibi и руководил Gett в России.#новости #wildberries