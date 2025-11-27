Популярное
Артур Томилко
Транспорт

«Объединение самозанятых» предложило передать агрегаторам контроль за самозанятыми таксистами и отделить их регулирование от таксопарков

Единые требования приводят к оттоку частных водителей из легального сектора, говорят в организации.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 
  • «Объединение самозанятых России» (ОСР) направило письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. С его текстом ознакомилось РБК.
  • Организация предлагает вывести самозанятых водителей из-под общего регулирования для такси. Сейчас для получения разрешения на работу нужно заключать договор со службой заказа такси. При этом в законе нет прямого запрета получать заказы иными способами, например, через соцсети и мессенджеры.
  • Предложение ОСР включает обязательную регистрацию водителей в качестве самозанятых и ежегодные диспансеризации, а также возможность работы только через цифровые платформы, следует из инициативы ОСР. Агрегаторы должны будут проводить автоматизированную проверку водителей (например, на наличие судимостей) и контролировать наличие страховок.
  • Единые правила для профессиональных таксопарков и самозанятых приводят к оттоку частных водителей из легального сектора, отмечают авторы письма. Это негативно сказывается на налоговых поступлениях в региональные бюджеты, а также транспортной доступности и безопасности поездок. Усложняют ситуацию требования по локализации автомобилей для такси, которые должны вступить в силу с марта 2026 года.
  • В октябре 2025-го в Минтрансе заявили, что готовы поддержать перенос срока вступления в силу требований о локализации машин такси для самозанятых. После этого в «Опоре России» попросили отложить его до 2030 года.
Артур Томилко
Транспорт
#новости #такси #самозанятые

27 комментариев