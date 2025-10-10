В Минтрансе заявили о готовности поддержать перенос срока вступления в силу требований о локализации машин такси для самозанятых

Закон вступит в силу с марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка.Источник: Госдума Минтранс готов поддержать перенос срока вступления в силу требований закона о локализации автомобилей для такси для самозанятых водителей, сообщил глава департамента госполитики в области автотранспорта ведомства Александр Васильченко. Его слова приводит «Парламентская газета».По его словам, как минимум до 2028 года — это последний год эксперимента с налогом на профессиональный доход. Но обсуждаются и более поздние даты — «2030-й и даже 2033-й», пишет издание.Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка. Для включения в реестр такси машины должны соответствовать одному из требований: соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках, или производство в рамках СПИК.В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси: в него попали 22 модели Lada, «Москвича», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.Перечень будут обновлять — например, ведомство уже сообщило, что добавит модели Haval, Tenet, а также машины, выпускаемые на заводе «Автотор». В Минпромторге уточнили, что требования закона о локализации не будут распространяться на сервисы аренды автомобилей с водителями, а также на машины, которые уже работают в такси.Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечал, что самозанятые для работы в такси машины из списка покупать не будут и «просто уйдут в “бомбилы”».Артур ТомилкоТранспорт16 сентУчастники рынка такси предупредили, что после вступления в силу закона о локализации машин из отрасли могут уйти до 20% водителей А стоимость поездок вырастет на на 20-30%.#новости #такси