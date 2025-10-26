Бизнес попросил отложить требование по локализации такси для самозанятых и ИП до 2030 года — «Ъ»

Они вряд ли могут позволить себе новый отечественный автомобиль, считают в «Опоре России».Источник: «Яндекс Карты»С письмом к зампредседателю правительства Денису Мантурову обратился глава «Опоры России» Александр Калинин, пишет «Коммерсантъ». В правительстве рассказали, что перенаправили его в Минпромторг.Согласно письму, многие самозанятые водители не смогут поменять автомобиль на новый отечественный — их стоимость часто в два раза выше подержанных аналогов.В «Опоре России» полагают, что с марта 2026 года с легального рынка пассажирских перевозок уйдут 200 тысяч водителей, к 2030 году цифра может достигнуть 500 тысяч.Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка. Для включения в реестр такси машины должны соответствовать одному из требований: соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках, или производство в рамках СПИК.В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси: в него попали 22 модели Lada, «Москвича», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.Перечень будут обновлять — например, ведомство уже сообщило, что добавит модели Haval, Tenet, а также машины, выпускаемые на заводе «Автотор». В Минпромторге уточнили, что требования закона о локализации не будут распространяться на сервисы аренды автомобилей с водителями, а также на машины, которые уже работают в такси.Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечал, что самозанятые для работы в такси машины из списка покупать не будут и «просто уйдут в “бомбилы”».Таня БоброваТранспорт10 октВ Минтрансе заявили о готовности поддержать перенос срока вступления в силу требований о локализации машин такси для самозанятых Закон вступит в силу с марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка.#новости #такси