Таня Боброва
Транспорт

Didi начал круглосуточные испытания полностью беспилотных такси в китайском Гуанчжоу

Без водителя-испытателя в салоне.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.techinasia.com%2Fnews%2Fdidi-starts-24-7-driverless-robotaxi-trial-in-chinese-major-city&postId=2627593" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Tech in Asia</a>
Источник: Tech in Asia
  • Didi Autonomous Driving начал тестировать сервис роботакси в некоторых зонах Гуанчжоу в Китае, пишут TechNode и Pandaily. Пользователи могут забронировать такую поездку в приложении Didi с 1 декабря 2025 года.
  • Зона действия роботакси охватывает станции метро, школы, торговые центры, офисы и жилые комплексы в районе Хуанпу. Вызвать его можно круглосуточно семь дней в неделю.
  • Водителя-испытателя в салоне не будет. В случае необходимости пассажиры могут связаться со службой поддержки удалённо с помощью экрана в автомобиле.
  • В ноябре 2025 года беспилотные такси без оператора в автомобиле запустил Uber — в одном из туристических районов Абу-Даби. Поездки осуществляют на машинах с беспилотными системами китайского разработчика WeRide. С конца 2024 года компании тестировали в Абу-Даби беспилотные поездки с оператором в салоне.
Ася Карпова
Будущее
«Тёмные фабрики», беспилотные грузовики, ИИ-системы управления портами и заводами: как Китай наращивает темпы автоматизации

