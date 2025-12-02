Didi начал круглосуточные испытания полностью беспилотных такси в китайском Гуанчжоу

Без водителя-испытателя в салоне.Источник: Tech in AsiaDidi Autonomous Driving начал тестировать сервис роботакси в некоторых зонах Гуанчжоу в Китае, пишут TechNode и Pandaily. Пользователи могут забронировать такую поездку в приложении Didi с 1 декабря 2025 года.Зона действия роботакси охватывает станции метро, школы, торговые центры, офисы и жилые комплексы в районе Хуанпу. Вызвать его можно круглосуточно семь дней в неделю.Водителя-испытателя в салоне не будет. В случае необходимости пассажиры могут связаться со службой поддержки удалённо с помощью экрана в автомобиле.В ноябре 2025 года беспилотные такси без оператора в автомобиле запустил Uber — в одном из туристических районов Абу-Даби. Поездки осуществляют на машинах с беспилотными системами китайского разработчика WeRide. С конца 2024 года компании тестировали в Абу-Даби беспилотные поездки с оператором в салоне.Ася КарповаБудущее26 нояб«Тёмные фабрики», беспилотные грузовики, ИИ-системы управления портами и заводами: как Китай наращивает темпы автоматизации Выжимка из материала The Wall Street Journal.#новости #didi