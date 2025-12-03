Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Uber и Avride, подразделение бывшей Yandex N.V., запустили роботакси в американском Далласе

Пока в ограниченной зоне и с оператором за рулём.

Источник: Uber
  • На старте роботакси будет доступно на ограниченной территории в 9 квадратных миль (около 23 км²), рассказали в Uber. В будущем партнёры планируют расширить площадь работы.
  • Пассажиры UberX, Uber Comfort или Uber Comfort Electric в Далласе могут заказать электрическое беспилотное такси Avride без дополнительной платы. Если такую машину назначат на заказ, можно его принять или попросить автомобиль с водителем.
  • Разблокировать автомобиль и начать поездку можно через обычное приложение Uber. На момент запуска сервиса в салоне будет находиться оператор для контроля процесса. В будущем компании хотят запустить и поездки без человека за рулём.
Территория работы сервиса в Далласе. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Favride%2Favride-and-uber-launch-robotaxi-rides-in-dallas-173db0ff6972&postId=2630654" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Avride</a>
  • Uber и Avride заключили партнёрство в октябре 2024 года. Сервис уже подключил роверов стартапа для доставки заказов Uber Eats в Остине, Далласе и Джерси-Сити, уточняет TechCrunch.
  • Avride занимается развитием беспилотных технологий — роверов и роботакси. Это один из четырёх проектов Nebius Group Аркадия Воложа, которую создали на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Среди партнёров стартапа — Rakuten, для которой он запустил доставку роверами в Японии, и Hyundai, с которой Avride займётся совместной разработкой технологий для беспилотных автомобилей и их эксплуатации.
Михаил Дудченко
AI
Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры

По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.

Источник фото: Nebius

#новости #uber #avride

3
9 комментариев