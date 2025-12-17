Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Сервис беспилотных такси Waymo ведёт переговоры об инвестициях в $15 млрд при оценке в $100 млрд — Bloomberg

В октябре 2025 года компанию оценивали в $45 млрд.

Источник: Bloomberg 
  • Раунд должна возглавить материнская компания Waymo — Alphabet (она же управляет Google), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • По словам некоторых собеседников, Waymo и её потенциальные инвесторы рассматривали оценку и выше — в $110 млрд. Пока сумма инвестиций и окончательная оценка не определены.
  • Последний раунд сервис беспилотных такси закрыл в октябре 2024 года — тогда он привлёк $5,6 млрд при оценке в $45 млрд, указывает Bloomberg.
  • Waymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года и с 2016 года развивается как дочерняя структура Alphabet.
  • Сервис с беспилотными такси Waymo запустила в конце 2018-го. По словам Bloomberg, на декабрь 2025 года это единственная фирма в США, управляющая коммерческими перевозками на роботакси сразу в нескольких крупных городах.

#новости #waymo

