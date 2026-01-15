Группа таксистов попросила распространить региональные квоты для самозанятых водителей на таксопарки

Но проблемы с локализацией это не решит, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Письмо направила инициативная группа по созданию ассоциации таксомоторных парков, пишет «Коммерсантъ». Получатель — глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Он от комментариев отказался.С марта 2026 года вступает в силу закон о локализации автомобилей для такси. Для некоторых регионов действует отсрочка. Для включения в реестр такси машины должны соответствовать одному из требований: соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках, или производство в рамках СПИК.Самозанятым удалось добиться смягчения меры — для них предусмотрена квота в размере 25% от общего числа автомобилей, которая позволит работать на нелокализованных машинах до 2033 года.Без переходных и льготных механизмов выполнить требования по локализации смогут только крупные таксопарки, считают в сервисе «Максим». А у самозанятых и небольших перевозчиков нет ресурсов для быстрой и массовой замены автомобилей. По словам опрошенных изданием экспертов, сами квоты вызывают много вопросов: неясно, кто их получит — сами водители, арендующие автомобили у таксопарков, или таксопарки.#новости #такси