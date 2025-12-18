Госдума приняла законопроект об отсрочке выполнения требований к локализации машин для самозанятых таксистов до 2033 года

Но доля самозанятых таксистов на иномарках в регионах не должна будет превышать 25%. Global Look PressДепутаты одобрили документ в третьем чтении. Самозанятые водители и ИП получат отсрочку в семь лет для перехода на локализованные в России автомобили.Отсрочку можно будет получить, если автомобиль находится в собственности владельца более шести месяцев и не используется третьими лицами.При этом доля самозанятых водителей на личных нелокализованных автомобилях в регионах не должна превышать 25% от общего количества машин, задействованных в такси.Помимо этого, документ позволяет самозанятым водителям работать во всех регионах России, а не только по месту регистрации.Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с марта 2026 года. Для некоторых регионов действует отсрочка. Для включения в реестр такси машины должны соответствовать одному из требований: соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках, или производство в рамках СПИК.В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые можно будет использовать в такси: в него попали 22 модели Lada, «Москвича», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.Перечень будут обновлять — например, ведомство уже сообщило, что добавит модели Haval, Tenet, а также машины, выпускаемые на заводе «Автотор». В Минпромторге уточнили, что требования закона о локализации не будут распространяться на сервисы аренды автомобилей с водителями, а также на машины, которые уже работают в такси.Участники рынка неоднократно критиковали требования о локализации автомобилей и просили отсрочить вступление в силу правил для самозанятых водителей. В Национальном автомобильном союзе заявляли, что «частники» для работы в такси машины из списка покупать не будут и «просто уйдут в “бомбилы”».После этого в Минтрансе заявили о готовности поддержать перенос срока вступления в силу требований о локализации машин такси для самозанятых.#новости #такси #законы