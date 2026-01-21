Популярное
Данила Бычков
Транспорт

Lamborghini отчиталась о рекордном количестве поставленных автомобилей в 2025 году — больше 10 тысяч

Летом 2025-го компания представила гибридный спорткар Fenomeno.

Источник: Motor1
  • В 2025 году итальянская Lamborghini поставила 10 747 машин по всему миру, пишет Reuters. Это позволило превзойти результат 2024 года и установить новый рекорд.
  • Самыми крупными рынками для компании стали Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), где было продано 4650 автомобилей. На втором месте расположились Северная и Южная Америка — 3347 машин, на третьем — Азия, куда поставили 2750 автомобилей.
  • Эти результаты продемонстрировали способность компании выделяться «даже в сложном глобальном сценарии и тяжёлых рыночных условиях», отметил гендиректор Lamborghini Стефан Винкельманн.
  • В январе 2026 года Lamborghini начнёт поставки модели Temerario, что поможет дополнительно стимулировать продажи в 2026 году, подчёркивает издание HDmotori.
  • Летом 2025 года компания представила гибридный спорткар Fenomeno мощностью 1065 л.с. Всего будет выпущено 29 экземпляров по цене около €3 млн.

#новости #lamborghini

1 комментарий