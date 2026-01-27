Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Истории
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Российская компания «Руссо-Балтъ» представила электрогрузовик в стиле Cybertruck — СМИ отметили его сходство с китайским BAW V70

Стоимость — от 6,5 млн рублей, выпускать автомобиль будут под заказ.

Источник: «Руссо-Балтъ»
Источник: «Руссо-Балтъ»
  • Производством машины занимается пермское ООО «Руссо-Балтъ», пишет «Автопоток». Под брендом «Руссо-Балт» выпускали автомобили в 1909-1923 годах. Как утверждает «Руссо-Балтъ», она купила право на использование марки.
  • Согласно официальному сайту компании, машина — электрический фургон с панелями из нержавеющей стали. Ёмкость аккумулятора — 115 кВт·ч, автомобиль способен проехать до 400 км на одном заряде. Грузоподъёмность — 1 тонна.
Источник: «Руссо-Балтъ»
Источник: «Руссо-Балтъ»
  • Время «быстрой» зарядки — 1 час. Машину можно водить при температурах от −45°C до +45°C, утверждает компания. Информации о комплектациях пока нет.
Источник: «Руссо-Балтъ»
Источник: «Руссо-Балтъ»
  • Отгрузка первых автомобилей клиентам намечена на январь 2027 года. Ориентировочная стоимость — 6,5 млн рублей. Серийную сборку планируют вести под заказ.
Российская компания «Руссо-Балтъ» представила электрогрузовик в стиле Cybertruck — СМИ отметили его сходство с китайским BAW V70
Российская компания «Руссо-Балтъ» представила электрогрузовик в стиле Cybertruck — СМИ отметили его сходство с китайским BAW V70
Российская компания «Руссо-Балтъ» представила электрогрузовик в стиле Cybertruck — СМИ отметили его сходство с китайским BAW V70
Российская компания «Руссо-Балтъ» представила электрогрузовик в стиле Cybertruck — СМИ отметили его сходство с китайским BAW V70
  • Как отмечает «5Колесо», машина от «Руссо-Балтъ» — это китайский BAW V70. У них одинаковые технические характеристики и внешний вид. Единственное отличие — панели из нержавеющей стали, придающие электрофургону «футуристический» вид.
BAW V70. Источник: Motortop
BAW V70. Источник: Motortop
Российская компания «Руссо-Балтъ» представила электрогрузовик в стиле Cybertruck — СМИ отметили его сходство с китайским BAW V70
Российская компания «Руссо-Балтъ» представила электрогрузовик в стиле Cybertruck — СМИ отметили его сходство с китайским BAW V70

#новости

40
4
1
58 комментариев