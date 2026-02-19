«Яндекс» подтвердил запуск сервиса такси Fasten в России и раскрыл список тарифов

Приложение добавят в App Store и Google Play в марте 2026 года.Источник здесь и ниже: «Яндекс»В Fasten будет только вызов такси — в отличие от «Яндекс Go», через который можно также заказать доставку еды и вещей, купить товары и билеты на мероприятия, забронировать отель и арендовать автомобиль.Основных тарифов пять — Share для поездок с попутчиками, базовый Fasten, Comfort и Comfort+ как тарифы среднего и повышенного классов и Business. В «Яндекс Go» это «Вместе», «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и Business соответственно.Целевая аудитория — «молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня». Но опции стандартные: можно указать, что едешь с детьми, питомцем, габаритным багажом, и сообщить водителю о собственных ограниченных возможностях. Заказы смогут брать в том числе водители «Яндекс Go», которые уже подключились к сервису «Яндекс Про».«Яндекс» развивает одноимённый сервис такси с аналогичным позиционированием в Беларуси и Узбекистане. О том, что его запустят и в России, сообщало РБК со ссылкой на источники.#новости #яндекс