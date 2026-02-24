Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Транспорт

Сервис роботакси Waymo начал работать ещё в четырёх городах США — к концу 2026 года компания рассчитывает выполнять более 1 млн поездок в неделю

Теперь беспилотные поездки доступны в десяти городах страны.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Сервис запустили в Далласе, Хьюстоне, Сан-Антонио и Орландо. Сначала поездки смогут совершать только пользователи, которым пришло приглашение в приложении Waymo, — постепенно роботакси станет доступно для всех, пишет TechCrunch.
  • Парк Waymo насчитывает около 3000 электромобилей, но расширится с появлением сервиса в новых городах. При этом ожидать «мгновенного» роста не стоит, отметил представитель компании Крис Бонелли. На старте в каждом из новых городов будет «несколько десятков» автомобилей.
  • Компания рассчитывает, что к концу 2026 года сможет выполнять более 1 млн поездок в неделю — сейчас их количество превышает 400 тысяч, отмечает TechCrunch.
  • В октябре 2025 года Waymo анонсировала начало работы в Лондоне, это будет первый для компании запуск в Европе. По собственным данным, всего машины Waymo совершили более 20 млн поездок.
  • В феврале 2026 года Waymo привлекла $16 млрд при оценке в $126 млрд.

#новости #waymo

1
6 комментариев