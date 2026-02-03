Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Сервис беспилотных такси Waymo привлёк $16 млрд при оценке в $126 млрд

Предыдущий раунд состоялся в октябре 2024 года: тогда сервис привлёк $5,6 млрд при оценке в $45 млрд.

Источник: Bloomberg 
  • Среди инвесторов — Sequoia Capital, DST Global и Dragoneer Investment Group, Andreessen Horowitz, Mubadala Capital, Silver Lake и Bessemer Ventures, сообщила Waymo.
  • «Инвестиции позволят двигаться вперёд с беспрецедентной скоростью, сохраняя при этом наши отраслевые стандарты безопасности», — рассказала Waymo. На что конкретно потратят деньги — не уточнила.
  • Waymo запустила беспилотное такси с платой за проезд в 2018 году — первой в США. Сейчас компания предлагает сервис в шести городах страны, в том числе с помощью Uber. В октябре 2025 года компания анонсировала начало работы в Лондоне, это будет первый для неё запуск в Европе. По собственным данным, всего машины Waymo совершили более 20 млн поездок.
  • Летом 2025 года тестировать сервис роботакси в США начала Tesla. В январе 2026-го глава компании Илон Маск сообщил о запуске поездок в Остине без оператора в салоне. Роботакси с машинами без водительского места также предлагает Zoox от Amazon — в сентябре 2025-го компания запустила поездки для всех пользователей в Лас-Вегасе.

