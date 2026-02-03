Сервис беспилотных такси Waymo привлёк $16 млрд при оценке в $126 млрд

Предыдущий раунд состоялся в октябре 2024 года: тогда сервис привлёк $5,6 млрд при оценке в $45 млрд.Источник: Bloomberg Среди инвесторов — Sequoia Capital, DST Global и Dragoneer Investment Group, Andreessen Horowitz, Mubadala Capital, Silver Lake и Bessemer Ventures, сообщила Waymo.«Инвестиции позволят двигаться вперёд с беспрецедентной скоростью, сохраняя при этом наши отраслевые стандарты безопасности», — рассказала Waymo. На что конкретно потратят деньги — не уточнила.Waymo запустила беспилотное такси с платой за проезд в 2018 году — первой в США. Сейчас компания предлагает сервис в шести городах страны, в том числе с помощью Uber. В октябре 2025 года компания анонсировала начало работы в Лондоне, это будет первый для неё запуск в Европе. По собственным данным, всего машины Waymo совершили более 20 млн поездок.Летом 2025 года тестировать сервис роботакси в США начала Tesla. В январе 2026-го глава компании Илон Маск сообщил о запуске поездок в Остине без оператора в салоне. Роботакси с машинами без водительского места также предлагает Zoox от Amazon — в сентябре 2025-го компания запустила поездки для всех пользователей в Лас-Вегасе.#новости #waymo