«Яндекс» запустил такси-сервис Fasten

Он заработал более чем в 300 городах России.Источник: «Яндекс» Пользователи могут заказать такси в приложении Fasten RU, рассказала компания. Доступные тарифы — Share для поездок с попутчиками, базовый Fasten, Comfort, Comfort+ и Business.По словам «Яндекса», в Москве минимальная стоимость поездки в базовом тарифе начинается от 170 рублей и включает 3 минуты и 1 км пути. Следующие минута и километр обойдутся в 11,7 рубля. Цена рассчитывается для каждого маршрута в момент заказа с учётом спроса и количества свободных водителей рядом.В отличие от «Яндекс Go», где также можно заказать доставку еды, вещей и получить другие услуги, в Fasten будет только вызов такси, рассказывала компания. Целевая аудитория — «молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня».В феврале 2026 года в российском приложении Uber появилась плашка «Скоро здесь будет Fasten». Сейчас при скачивании Fasten RU с сайта открывается приложение, на иконке которого логотип нового сервиса перекрывает иконку Uber, убедился редактор vc.ru. В «Яндексе» детали про Uber не комментировали.Скриншот vc.ruВ России уже работал оператор такси-сервисов («Такси Сатурн» и RedTaxi) под названием Fasten. В 2017 году компания объявила об объединении с RuTaxi (бренды «Везёт», «Лидер»). В 2021 году «Яндекс» договорился о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт». В 2024-м компания запустила сервис такси-«лоукостер» под тем же названием.#fasten #яндекс #новости