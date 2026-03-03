Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Право
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс» запустил такси-сервис Fasten

Он заработал более чем в 300 городах России.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Пользователи могут заказать такси в приложении Fasten RU, рассказала компания. Доступные тарифы — Share для поездок с попутчиками, базовый Fasten, Comfort, Comfort+ и Business.
  • По словам «Яндекса», в Москве минимальная стоимость поездки в базовом тарифе начинается от 170 рублей и включает 3 минуты и 1 км пути. Следующие минута и километр обойдутся в 11,7 рубля. Цена рассчитывается для каждого маршрута в момент заказа с учётом спроса и количества свободных водителей рядом.
  • В отличие от «Яндекс Go», где также можно заказать доставку еды, вещей и получить другие услуги, в Fasten будет только вызов такси, рассказывала компания. Целевая аудитория — «молодые жители, которые перемещаются по городу в течение дня».
  • В феврале 2026 года в российском приложении Uber появилась плашка «Скоро здесь будет Fasten». Сейчас при скачивании Fasten RU с сайта открывается приложение, на иконке которого логотип нового сервиса перекрывает иконку Uber, убедился редактор vc.ru. В «Яндексе» детали про Uber не комментировали.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В России уже работал оператор такси-сервисов («Такси Сатурн» и RedTaxi) под названием Fasten. В 2017 году компания объявила об объединении с RuTaxi (бренды «Везёт», «Лидер»). В 2021 году «Яндекс» договорился о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт». В 2024-м компания запустила сервис такси-«лоукостер» под тем же названием.

#fasten #яндекс #новости

1
2 комментария