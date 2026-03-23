Сервис WB Taxi от Wildberries заработал у всех пользователей в столице Узбекистана

Его тестировали с декабря 2025 года.Источник: Wildberries / «Курсив»WB Taxi теперь доступен всем жителям Ташкента, пишет Kursiv Uzbekistan со ссылкой на объединённую компанию Wildberries & Russ (РВБ). С декабря 2025 года сервис работал в формате «закрытого клуба» — доступ можно было получить по ссылке от других клиентов или через заявку в приложении.Тогда Kursiv Uzbekistan писало, что в сервисе есть четыре тарифа: «Стандарт», «Комфорт», «Комфорт Плюс» и «Мульти». Пользователи могут получать бонусы за поездки, а для водителей предусмотрены «прозрачные условия». Конкретные уловия для партнёров компания не раскрывала.В июле 2025 года Wildberries начал тестировать WB Taxi в Беларуси. Опробовать его в Минске могли пользователи маркетплейса — для этого нужно авторизоваться на сайте и оставить заявку.В августе РВБ сообщила о назначении руководителем подразделения такси Анатолия Сморгонского. До этого он в том числе возглавлял такси-сервис Bibi и руководил Gett в России.В декабре «Известия» со ссылкой на источники писали, что РВБ в 2026 году может запустить собственный такси-сервис и в России. Но в объединённой компании говорили, что сосредоточены на тестировании в Беларуси и Узбекистане, «говорить о запуске в России пока не приходится».