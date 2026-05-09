Регулятор в США начал расследование из-за аварий с участием роботакси стартапа Avride — подразделения бывшей Yandex N.V.

В компании заявили, что многие инциденты спровоцировали другие участники дорожного движения. Источник: BloombergНациональное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) проверит информацию о 16 авариях с участием беспилотных автомобилей сервиса Avride, пишет TechCrunch. Расследование связано с «компетентностью» системы автономного вождения Avride.Часть инцидентов привела к материальному ущербу, в одном случае была зафиксирована лёгкая травма, отмечает издание. По данным регулятора, аварии возникали из-за проблем при перестроении, реагировании на другие автомобили и неподвижные объекты.При этом роботакси в момент аварий находились под наблюдением операторов в салоне машин. Avride утверждает, что многие инциденты спровоцировали другие участники дорожного движения. Также в компании отметили, что улучшали систему после каждой произошедшей аварии.Avride использует автомобили Hyundai Ioniq 5, парк компании насчитывает около 200 машин. В октябре 2025 года Uber и Nebius Аркадия Воложа инвестировали в стартап $375 млн. Uber и Avride запустили роботакси в Далласе в декабре 2025 года.Avride занимается разработкой беспилотных технологий — роверов и роботакси. Это один из четырёх проектов Nebius Group Воложа, которую создали на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Среди партнёров стартапа — Rakuten, для которой он запустил доставку роверами в Японии, и Hyundai.Михаил Дудченко