Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
SEO
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Транспорт

Регулятор в США начал расследование из-за аварий с участием роботакси стартапа Avride — подразделения бывшей Yandex N.V.

В компании заявили, что многие инциденты спровоцировали другие участники дорожного движения.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) проверит информацию о 16 авариях с участием беспилотных автомобилей сервиса Avride, пишет TechCrunch. Расследование связано с «компетентностью» системы автономного вождения Avride.
  • Часть инцидентов привела к материальному ущербу, в одном случае была зафиксирована лёгкая травма, отмечает издание. По данным регулятора, аварии возникали из-за проблем при перестроении, реагировании на другие автомобили и неподвижные объекты.
  • При этом роботакси в момент аварий находились под наблюдением операторов в салоне машин. Avride утверждает, что многие инциденты спровоцировали другие участники дорожного движения. Также в компании отметили, что улучшали систему после каждой произошедшей аварии.
  • Avride использует автомобили Hyundai Ioniq 5, парк компании насчитывает около 200 машин. В октябре 2025 года Uber и Nebius Аркадия Воложа инвестировали в стартап $375 млн. Uber и Avride запустили роботакси в Далласе в декабре 2025 года.
  • Avride занимается разработкой беспилотных технологий — роверов и роботакси. Это один из четырёх проектов Nebius Group Воложа, которую создали на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Среди партнёров стартапа — Rakuten, для которой он запустил доставку роверами в Японии, и Hyundai.
Михаил Дудченко
AI
Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры

По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.

Источник фото: Nebius

#новости #avride

1
3 комментария