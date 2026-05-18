«2ГИС» запустил в приложении оплату проезда в метро — пилот проводят в Нижнем Новгороде

В некоторых городах сервис также позволяет оплатить поездки в городском наземном транспорте.Источник: «2ГИС» Оплата банковской картой доступна при построении маршрута, в меню «Проезд» и в профиле, рассказал сервис.После операции приложение сформирует QR-код — его нужно приложить к считывателю на турникете метро. Сервис сохранит электронный билет и историю поездок в профиле.Опция доступна в актуальной версии «2ГИС» для iOS и Android.В 14 городах России сервис уже позволяет оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, не выходя из приложения. Функцию оплаты проезда в общественном транспорте развивает и «Яндекс Go».#новости #2гис