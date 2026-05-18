Таня Боброва
Транспорт

«2ГИС» запустил в приложении оплату проезда в метро — пилот проводят в Нижнем Новгороде

В некоторых городах сервис также позволяет оплатить поездки в городском наземном транспорте.

Источник: «2ГИС»
  • Оплата банковской картой доступна при построении маршрута, в меню «Проезд» и в профиле, рассказал сервис.
  • После операции приложение сформирует QR-код — его нужно приложить к считывателю на турникете метро. Сервис сохранит электронный билет и историю поездок в профиле.
  • Опция доступна в актуальной версии «2ГИС» для iOS и Android.
  • В 14 городах России сервис уже позволяет оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, не выходя из приложения. Функцию оплаты проезда в общественном транспорте развивает и «Яндекс Go».

#новости #2гис

