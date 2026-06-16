Издание Electrek раскрыло характеристики роботакси Tesla Cybercab — электродвигатель мощностью 219 л. с. и максимальный запас хода около 673 км

Компания начала массовое производство автомобилей в апреле 2026 года. Источник: InsideEVsCybercab получит электромотор мощностью 219 л. с., аккумулятор ёмкостью 47,6 кВт·ч, пишет Electrek со ссылкой на документы, которые Tesla подала в Агентство по охране окружающей среды США (EPA).Снаряжённая масса электромобиля (без учёта водителя, пассажиров и багажа) составляет 1412 кг — «значительный» показатель для двухместной машины без руля и педалей, отмечает издание.По результатам тестов EPA максимальный запас хода Cybercab составил около 673 км. При этом после применения поправки на реальные условия показатель составляет примерно 471 км, подчёркивает Electrek.Автомобиль сертифицирован с точки зрения энергоэффективности и допуска на дороги в США, но всё ещё не получил одобрение регуляторов для беспилотной эксплуатации.В апреле 2026 года глава Tesla Илон Маск сообщил о старте массового производства Cybercab. Машина рассчитана на использование в качестве роботкаси. Маск заявлял, что цена Cybercab составит менее $30 тысяч (около 2,1 млн рублей по курсу на 16 июня 2026 года).Данила БычковТранспорт24 апрTesla начала массовое производство электромобиля Cybercab — двухдверного седана с двумя сиденьями без руля и педалей Машина рассчитана на использование в качестве роботкаси, но у компании пока нет разрешения на работу в большинстве штатов США.#новости #tesla #cybercrab