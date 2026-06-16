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Данила Бычков
Транспорт

Издание Electrek раскрыло характеристики роботакси Tesla Cybercab — электродвигатель мощностью 219 л. с. и максимальный запас хода около 673 км

Компания начала массовое производство автомобилей в апреле 2026 года.

Источник: InsideEVs
Источник: InsideEVs
  • Cybercab получит электромотор мощностью 219 л. с., аккумулятор ёмкостью 47,6 кВт·ч, пишет Electrek со ссылкой на документы, которые Tesla подала в Агентство по охране окружающей среды США (EPA).
  • Снаряжённая масса электромобиля (без учёта водителя, пассажиров и багажа) составляет 1412 кг — «значительный» показатель для двухместной машины без руля и педалей, отмечает издание.
  • По результатам тестов EPA максимальный запас хода Cybercab составил около 673 км. При этом после применения поправки на реальные условия показатель составляет примерно 471 км, подчёркивает Electrek.
  • Автомобиль сертифицирован с точки зрения энергоэффективности и допуска на дороги в США, но всё ещё не получил одобрение регуляторов для беспилотной эксплуатации.
  • В апреле 2026 года глава Tesla Илон Маск сообщил о старте массового производства Cybercab. Машина рассчитана на использование в качестве роботкаси. Маск заявлял, что цена Cybercab составит менее $30 тысяч (около 2,1 млн рублей по курсу на 16 июня 2026 года).
Данила Бычков
Транспорт
Tesla начала массовое производство электромобиля Cybercab — двухдверного седана с двумя сиденьями без руля и педалей

Машина рассчитана на использование в качестве роботкаси, но у компании пока нет разрешения на работу в большинстве штатов США.

#новости #tesla #cybercrab

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