Казахстан на фоне дефицита топлива в России разрешил въезжать в страну на машине и выезжать из неё не чаще раза в сутки

Чтобы сохранить запасы бензина. Источник: акимат Абайской областиОграничение касается въезда и выезда из соседних государств, не только России, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев. Мера направлена на «борьбу с незаконным вывозом и контрабандой горюче-смазочных материалов».И грузовые, и легковые автомобили не смогут въезжать и выезжать из Казахстана более одного раза в сутки. Это позволит сохранить баланс потребления топлива.Кайырхан Туткышбаев, вице-министр энергетики КазахстанаПо его словам, в последнее время «заметно выросло» потребление бензина в приграничных регионах — Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.Также ведётся «регулярная» работа по выявлению автомобилей, которые пытаются провезти через границу бензин в канистрах.Проблемы с топливом появились в России в конце мая 2026 года: сначала в Крыму, а затем и в других регионах страны.Таня БоброваТранспорт6 июля«Т-Банк» выпустил онлайн-карту АЗС с информацией о наличии бензина Для неё используют обезличенные транзакции картами банка.#новости #бензин