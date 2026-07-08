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Евгения Евсеева
Транспорт

Казахстан на фоне дефицита топлива в России разрешил въезжать в страну на машине и выезжать из неё не чаще раза в сутки

Чтобы сохранить запасы бензина.

Источник: акимат Абайской области
Источник: акимат Абайской области
  • Ограничение касается въезда и выезда из соседних государств, не только России, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев. Мера направлена на «борьбу с незаконным вывозом и контрабандой горюче-смазочных материалов».

И грузовые, и легковые автомобили не смогут въезжать и выезжать из Казахстана более одного раза в сутки. Это позволит сохранить баланс потребления топлива.

Кайырхан Туткышбаев, вице-министр энергетики Казахстана
  • По его словам, в последнее время «заметно выросло» потребление бензина в приграничных регионах — Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.
  • Также ведётся «регулярная» работа по выявлению автомобилей, которые пытаются провезти через границу бензин в канистрах.
  • Проблемы с топливом появились в России в конце мая 2026 года: сначала в Крыму, а затем и в других регионах страны.
Таня Боброва
Транспорт
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Для неё используют обезличенные транзакции картами банка.

Источник: «Т-Банк»

#новости #бензин

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