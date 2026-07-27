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Евгения Евсеева
Транспорт

Porsche согласовала увольнение 5000 сотрудников к 2035 году — всего к этому времени хотят сократить примерно 9000 работников

О первой волне увольнений компания объявила в феврале 2026 года.

Источник: Porsche
Источник: Porsche
  • Тогда автопроизводитель сообщил, что к 2035 году уволит 3900 сотрудников — а теперь договорился с представителями трудовых коллективов о сокращении ещё 5000 работников, пишет Reuters.
  • Меру приняли на фоне общей реструктуризации концерна Volkswagen и входящих в него брендов. Причина — слабый спрос на автомобили и «острая конкуренция» на рынке.
  • При этом Porsche будет избегать принудительных увольнений — штат хотят сократить за счёт «естественной убыли» и программ добровольного ухода. На конец 2024 года в Porsche работало около 42,6 тысячи сотрудников.
  • В мае 2026-го автопроизводитель также объявлял, что закроет несколько дочерних подразделений и сократит около 500 работников.
  • Сам же Volkswagen рассматривает увольнение до 100 тысяч сотрудников и закрытие четырёх заводов, сообщали источники. Меры необходимы, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне выхода на европейский рынок всё большего количества китайских брендов, отмечает издание.
Артур Томилко
Транспорт
Bild: Volkswagen закроет совместный с Bosсh проект по разработке системы автономного вождения — внутренние тесты показали, что технология «неконкурентоспособна»

В компаниях заявили, что «не комментируют слухи».

Фото Volkswagen

#новости #porsche

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