Porsche согласовала увольнение 5000 сотрудников к 2035 году — всего к этому времени хотят сократить примерно 9000 работников

О первой волне увольнений компания объявила в феврале 2026 года.Источник: PorscheТогда автопроизводитель сообщил, что к 2035 году уволит 3900 сотрудников — а теперь договорился с представителями трудовых коллективов о сокращении ещё 5000 работников, пишет Reuters.Меру приняли на фоне общей реструктуризации концерна Volkswagen и входящих в него брендов. Причина — слабый спрос на автомобили и «острая конкуренция» на рынке.При этом Porsche будет избегать принудительных увольнений — штат хотят сократить за счёт «естественной убыли» и программ добровольного ухода. На конец 2024 года в Porsche работало около 42,6 тысячи сотрудников.В мае 2026-го автопроизводитель также объявлял, что закроет несколько дочерних подразделений и сократит около 500 работников.Сам же Volkswagen рассматривает увольнение до 100 тысяч сотрудников и закрытие четырёх заводов, сообщали источники. Меры необходимы, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне выхода на европейский рынок всё большего количества китайских брендов, отмечает издание.Артур ТомилкоТранспорт29 июняBild: Volkswagen закроет совместный с Bosсh проект по разработке системы автономного вождения — внутренние тесты показали, что технология «неконкурентоспособна» В компаниях заявили, что «не комментируют слухи». #новости #porsche