Данила Бычков
Транспорт

Porsche закроет несколько дочерних подразделений и сократит около 500 сотрудников, сосредоточившись на основном бизнесе

Компания столкнулась со снижением продаж и выручки в первом квартале 2026 года.

Источник: Bloomberg
  • Porsche приняла решение закрыть подразделение Porsche eBike Performance, разрабатывавшее двигатели для электровелосипедов, пишет Financial Times. Решение в компании объяснили «кардинально изменившимися рыночными условиями».
  • При этом компания продолжит продавать электровелосипеды под брендом Porsche, но их выпуском займётся немецкий производитель Rotwild. Кроме того, закроют «дочку» Porsche — Cellforce Group, отмечает TechCrunch. Она производила батареи для электромобилей.
  • Также под сокращение попала дочерняя компания Cetitec, разрабатывавшая ПО для Porsche и Volkswagen. Всего реструктуризация затронет более 500 сотрудников в Германии и Хорватии.
  • По словам гендиректора компании Михаэля Лайтерса, сокращение деятельности за пределами основного бизнеса Porsche «необходимо для успешной стратегической перестройки». Лайтерс занял свой пост в начале 2026-го, под его руководством Porsche сокращает инвестиции в электромобили, подчёркивает FT.
  • В первом квартале 2026 года продажи автомобилей Porsche на ключевых рынках снизились. В Северной Америке — на 11%, в Китае — на 21%, в Европе — на 18%. Осенью 2025-го Bloomberg писало, что компания пострадала «сильнее других» автопроизводителей, сделав «слишком большую» ставку на электромобили.
