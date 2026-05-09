Porsche закроет несколько дочерних подразделений и сократит около 500 сотрудников, сосредоточившись на основном бизнесе

Компания столкнулась со снижением продаж и выручки в первом квартале 2026 года. Источник: BloombergPorsche приняла решение закрыть подразделение Porsche eBike Performance, разрабатывавшее двигатели для электровелосипедов, пишет Financial Times. Решение в компании объяснили «кардинально изменившимися рыночными условиями».При этом компания продолжит продавать электровелосипеды под брендом Porsche, но их выпуском займётся немецкий производитель Rotwild. Кроме того, закроют «дочку» Porsche — Cellforce Group, отмечает TechCrunch. Она производила батареи для электромобилей.Также под сокращение попала дочерняя компания Cetitec, разрабатывавшая ПО для Porsche и Volkswagen. Всего реструктуризация затронет более 500 сотрудников в Германии и Хорватии.По словам гендиректора компании Михаэля Лайтерса, сокращение деятельности за пределами основного бизнеса Porsche «необходимо для успешной стратегической перестройки». Лайтерс занял свой пост в начале 2026-го, под его руководством Porsche сокращает инвестиции в электромобили, подчёркивает FT.В первом квартале 2026 года продажи автомобилей Porsche на ключевых рынках снизились. В Северной Америке — на 11%, в Китае — на 21%, в Европе — на 18%. Осенью 2025-го Bloomberg писало, что компания пострадала «сильнее других» автопроизводителей, сделав «слишком большую» ставку на электромобили.Данила БычковТранспорт22.09.2025