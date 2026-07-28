Lyft и Baidu начали тестировать роботакси в Лондоне

Для компаний это выход на европейский рынок.Источник: LyftО планах компании объявили в августе 2025 года. Теперь они приступили к тестам в Лондоне, пишет TechCrunch. Работать машины будут в одном районе — в Бренте. Партнёр — «один из крупнейших» в Европе сервис такси Freenow, который Lyft купила в 2025-м.За рулём беспилотника находится водитель-оператор, заказать поездку пока нельзя, тесты закрытые. Прокатиться на роботакси можно будет с 2027 года. Сроки запуска будут зависеть от регуляторов.В Лондоне тестируют свои беспилотные такси-сервисы уже несколько компаний. Среди них — Uber, Wayve и Waymo.Исторически Lyft работал только в США, тесты роботакси в Великобритании — выход для компании на европейский рынок. Lyft запускал беспилотное такси в нескольких штатах, но либо приостанавливал сотрудничество с партнёрами, либо те закрывались. Сейчас компания тестирует его в Атланте.В июле 2025-го Baidu и Uber объявили о «многолетнем» партнёрстве по запуску роботакси за пределами США и Китая. В рамках этого соглашения компании планируют запустить беспилотные поездки на рынках Азии и Ближнего Востока.#новости #lyft #baidu