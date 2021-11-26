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Транспорт
Маша Цепелева

Uber приостановит работу приложения в Брюсселе из-за решения суда — по нему частные таксисты не могут брать заказы Статьи редакции

По бельгийскому закону, работать в такси могут только водители с лицензией — их меньшинство.

  • После постановления Арбитражного суда большинство водителей Uber не смогут работать в Брюсселе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
  • С 2015 года в Брюсселе частные водители не могут подвозить людей за деньги. 24 ноября 2021 года суд постановил, что запрет распространяется и на частных водителей, получающих заказы из приложения Uber.
  • По такому принципу работают большинство водителей сервиса, 2000 человек больше не смогут сотрудничать с Uber. После решения суда частные водители начали забастовку и заблокировали туннель в Брюсселе, сообщает TechCrunch.
  • Глава Uber Лоран Слитс заявил, что решение суда основано на «устаревшем законе», который правительство обещало изменить несколько лет.
Uber EU Public Policy @UberEUPolicy
From this Friday, you won't be able to get an Uber ride in the EU capital 🇪🇺

We're disappointed with today’s court decision to close our Brussels app which goes against the
@EU_Commission digital and green ambitions.

https://bit.ly/3DPv11x https://twitter.com/NicholasVinocur/status/1463554294565769222
С этой пятницы вы не сможете пользоваться услугами Uber в столице ЕС. Мы разочарованы сегодняшним решением суда о закрытии нашего брюссельского приложения, которое противоречит цифровым амбициям Еврокомиссии.
  • Компания может обжаловать решение в Верховном суде, но пока не сообщила о таких планах.
  • В марте 2021 года глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Вервурт объявил, что по новому закону о такси водителям Uber запрещено брать заказы с помощью приложения для смартфонов.
  • 30 сентября Uber объявила о временном прекращении своей работы в столице Бельгии Брюсселе из-за запрета для водителей принимать заказы со смартфонов.

#uber #новость

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