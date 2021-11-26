Uber приостановит работу приложения в Брюсселе из-за решения суда — по нему частные таксисты не могут брать заказы Статьи редакции
По бельгийскому закону, работать в такси могут только водители с лицензией — их меньшинство.
- После постановления Арбитражного суда большинство водителей Uber не смогут работать в Брюсселе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
- С 2015 года в Брюсселе частные водители не могут подвозить людей за деньги. 24 ноября 2021 года суд постановил, что запрет распространяется и на частных водителей, получающих заказы из приложения Uber.
- По такому принципу работают большинство водителей сервиса, 2000 человек больше не смогут сотрудничать с Uber. После решения суда частные водители начали забастовку и заблокировали туннель в Брюсселе, сообщает TechCrunch.
- Глава Uber Лоран Слитс заявил, что решение суда основано на «устаревшем законе», который правительство обещало изменить несколько лет.
- Компания может обжаловать решение в Верховном суде, но пока не сообщила о таких планах.
- В марте 2021 года глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Вервурт объявил, что по новому закону о такси водителям Uber запрещено брать заказы с помощью приложения для смартфонов.
- 30 сентября Uber объявила о временном прекращении своей работы в столице Бельгии Брюсселе из-за запрета для водителей принимать заказы со смартфонов.
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