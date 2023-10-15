{"id":14127,"url":"\/distributions\/14127\/click?bit=1&hash=b0324bdabf66c2100b8908626e3c15e5e7df32e762c6fe36c9e6f688db296348","title":"\u041c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u0415\u0441\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b?","buttonText":"","imageUuid":""}
Транспорт
Полина Лааксо

Восьмиколёсный, плавающий, псевдогужевой: девять автомоделей из 19 и 20 века, которые не нашли массового покупателя Статьи редакции

По мнению издания Ars Technica.

1.5K показов
380 открытий

Повозка с деревянной лошадиной головой, 1899 год

К 1900-му гужевой транспорт использовался всё реже, но совсем не исчез. Тот, что без лошадей, тем временем, наоборот, набирал обороты и пугал коней на дорогах.

Чтобы те не устраивали переполох при виде таких повозок, священник Юрая Смит из Мичигана предложил приделывать к передней части автомобилей лошадиную голову из дерева и заодно использовать её как топливный бак. Пытался ли кто-то создать хотя бы прототип модели — до сих пор неизвестно.

Источник: Wired

«Паромобиль» Stanley Steamer, 1902 год

Первые автомобили на бензине сильно шумели, неприятно пахли и вдобавок ко всему заводились вручную, что нередко приводило к травмам, в том числе смертельным. Электрические машины на свинцово-кислотных аккумуляторах, в свою очередь, отличались небольшим запасом хода.

В силу широкого применения в промышленности большей популярностью в США пользовались паровые машины. Но их устройство было не из простых: тут и водяной бак, который приходилось пополнять каждые 48-80 км, и отсек для керосина, и ещё один бак с бензином для сигнальной лампы.

Чтобы тронуться с места, нужно было прождать 20-40 минут, пока образуется пар, а пар — это вдобавок ко всему риск ошпариться. Появление электростартеров, с которыми не нужно было ждать, чтобы поехать, приблизило закат паровых машин.

Источник: Blackhawk Collection

Двухмоторный автомобиль, 1907 год

На заре машиностроения отказ двигателя был частой проблемой. Однажды заглохнув вдали от дома, автопроизводитель Говард Картер стал размышлять, что с этим делать, и спроектировал модель с запасным четырёхцилиндровым двигателем — он мог заменить отказавший мотор или увеличить мощность работающего до 40 л.с.

Картер считал, что произведёт революцию и выставил высокий ценник — $2250, или $70 тысяч в пересчёте на современные деньги. Но покупатели, к его удивлению, в очередь не выстроились. Им больше нравились более доступные и привычные одномоторные автомобили с улучшенными двигателями.

Источник: American Car Historian

Cartercar с фрикционной трансмиссией, 1907 год

В начале 1900-х изобретатель Байрон Картер спроектировал фрикционную трансмиссию — своего рода предшественницу бесступенчатой трансмиссии, или CVT. И выпустил автомобиль Cartercar.

Освоить вождение машины с такой системой было проще, чем с механической коробкой передач, однако в работе она показывала себя не так хорошо: при высокой нагрузке фрикционные диски проскальзывали, что приводило к быстрому износу материала, а грязь и жидкость на поверхности механизмов мешала нормальной работе трансмиссии в целом.

После смерти Картера в 1909 году бизнес выкупила General Motors, но к 1915 году прекратила производство этих моделей из-за низких продаж. Большим спросом стали пользоваться Ford Model T с планетарной трансмиссией.

Источник: Ars Technica

Восьмиколёсник Ривза, 1911 год

Пока гужевой транспорт всё ещё был в ходу, дороги были вечно загрязнены экскрементами: например, в Нью-Йорке лошади ежедневно «производили» 1,1 млн кг навоза и 227 тысяч л урины. Большинство дорог вдобавок к этому оставались грунтовыми, поэтому были «изрезаны» следами от колёс.

Купить рекламу Отключить

Автопроизводитель Милтон Ривз думал, как обеспечить более плавный ход транспорта, и догадался дополнить четырёхколесный Overland 1910 года ещё столькими же колёсами. Колёсная база в итоге составляла 457 см, а общая длина машины — 630 см.

Ривз презентовал модель на гонке «Индианаполис-500» по цене $3200 ($100 тысяч в пересчёте на современные деньги), однако заказов не получил. Ещё через год он представил шестиколёсную версию за $5000, но и та оказалась никому не интересна.

Источник: Hagerty

Угольная Citroën Berline 11 Gazogene, 1938 год

Если вы думаете, что с окружающей средой сейчас беда, представьте, что было бы, если бы автомобили работали на угле, пишет Ars Technica. Это сделать несложно: во время Второй мировой войны бензин был в дефиците, да и стоил дорого, так что некоторые французские автопроизводители перешли на газогенераторные установки, работающие на угле.

Как и в случае с «паромобилями», с момента зажигания приходилось ждать по полчаса, чтобы сдвинуться с места, а запас хода таких машин составлял всего 30 миль (около 48 км).

В 1981 году General Motors тоже решила поэкспериментировать и перевести на уголь автомобиль с турбинным двигателем, разместив ёмкости для порошкообразного сырья на передних крыльях. До серийного выпуска так и не дошло: уголь, ожидаемо, сильно загрязнял воздух.

Источник: The Autopian

Аэромобиль Уотермана, 1957 год

Изобретатель Уолдо Уотерман мечтал создать летающий автомобиль. В середине 20 века он явил миру Aerobile — двухместный высокоплан с трансмиссией, которая на земле приводила в движение колёса, а при взлёте — пропеллер. Правда, чтобы летать, приходилось снимать подкосное крыло.

В 1957-м Федеральное управление гражданской авиации США выдало ему сертификат экспериментального летательного аппарата, вот только рынок для такого вида транспорта на тот момент не зародился.

Источник: Fickr

Амфимобиль, 1961 год

Одни из немногих плавающих автомобилей спроектировал немецкий инженер Ганс Триппель. Первые версии он представлял ещё Адольфу Гитлеру, а после Второй мировой войны решил выпустить модель для широкого рынка — с двигателем на 1,1 л, мощностью 39 л.с. и тогдашней стоимостью $2479.

Из-за большого дорожного просвета автомобиль выглядел немного нелепо, на суше для разгона до 98 км/ч требовалось целых 43 секунды, а максимальная скорость движения в воде составляла всего 13 км/ч. Главным недостатком, впрочем, было то, что автомобиль пропускал воду, так что хитом продаж он не стал.

Источник: DriveMag Boats

Cadillac Fleetwood V8-6-4, 1981 год

В период энергетического кризиса 1979 года конструкторы Cadillac уменьшили объём двигателя модели Fleetwood с 7 л до 6 л, однако это не сильно помогало экономить топливо. Тогда они подумали: если машине при включённом круиз-контроле не нужны все восемь цилиндров, чтобы поддерживать скорость, то работу ненужных можно отключить.

В обновлённый движок V8-6-4 они внедрили систему выборочного отключения цилиндров. Расход топлива в итоге сокращался до уровней двигателей на 4,5 л и даже 3 л, но, когда дорожные условия менялись быстро, система работала с задержками — это приводило к рывкам и пробуксовке. Никакие обновления не помогали, так что сперва дилеры отключили систему, а затем производитель снял двигатель с производства.

Источник: Autoweek

#машины

0
Комментарии
Написать комментарий...
-3 комментариев
Раскрывать всегда
null