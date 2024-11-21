«Мегамаркет» запустил разделы с турами и отелями от агрегаторов Travelata и «Отелло»

Маркетплейс планирует развивать направление путешествий.Цены в интерфейсе «Мегамаркета» такие же, как на сайтах партнёров, рассказали в сервисе.Поисковые фильтры стандартные. Для объектов размещения можно указать тип, питание, удобства, число звёзд, рейтинг, расстояние до метро или пляжа. В поиске по турам — класс, туроператора и другое. Там же есть календарь низких цен.При бронировании тура есть возможность взять рассрочку на 120 дней или оплатить его двумя частями: при заказе и не позднее чем за 14 дней до вылета. До 99% стоимости проживания можно покрыть бонусами «Спасибо» от «Сбера».Источник фото: «Парламентская газета»В марте 2022 года Booking.com приостановил работу в России из-за «сложности ведения бизнеса в стране». Тогда же из страны ушёл Airbnb.На российском рынке сервисы бронирования отелей, помимо прочих, есть у «Яндекса», «МТС Travel», Ozon, РЖД, Wildberries и «Авито». #новости #сбер #мегамаркет
Мне вчера звонили с Купера и спросили почему я у них долго не заказываю. В конце спросили возраст
А ты что ответил?
Мне даже интересно, какой дегенерат пользуется Мегамаркет?
Заходил пару раз, тоже самое, только в x2 дороже и большинство позиций "нет в наличии"
Покупаю корм за 16 руб. кошке. оплачивая Спасибами от Сбера практически всю сумму.
Я купил там наушники airpods pro 2 за 11 тысяч рублей
мне иногда промики на 30%-50% процентов прилетают тогда норм, а цены там плюс-минус такие же как везде
Никогда не понимал особого толка вкладывать большие деньги в такие проекты, очевидно Мегамаркет уже не выйграет у Озона и ВБ, и даже не сможет отбить существенную долю, зачем продолжать палить деньги