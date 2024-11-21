Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
AI
Маркетплейсы
Образование
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Путешествия

«Мегамаркет» запустил разделы с турами и отелями от агрегаторов Travelata и «Отелло»

Маркетплейс планирует развивать направление путешествий.

  • Цены в интерфейсе «Мегамаркета» такие же, как на сайтах партнёров, рассказали в сервисе.
  • Поисковые фильтры стандартные. Для объектов размещения можно указать тип, питание, удобства, число звёзд, рейтинг, расстояние до метро или пляжа. В поиске по турам — класс, туроператора и другое. Там же есть календарь низких цен.
  • При бронировании тура есть возможность взять рассрочку на 120 дней или оплатить его двумя частями: при заказе и не позднее чем за 14 дней до вылета. До 99% стоимости проживания можно покрыть бонусами «Спасибо» от «Сбера».
Источник фото: «Парламентская газета»
Источник фото: «Парламентская газета»

#новости #сбер #мегамаркет

11
28 комментариев
dru dru

Мне вчера звонили с Купера и спросили почему я у них долго не заказываю. В конце спросили возраст

6
1
Ответить
Пока все дома

А ты что ответил?

Ответить
Пока все дома

Мне даже интересно, какой дегенерат пользуется Мегамаркет?
Заходил пару раз, тоже самое, только в x2 дороже и большинство позиций "нет в наличии"

6
Ответить
Stas Sokolov

Покупаю корм за 16 руб. кошке. оплачивая Спасибами от Сбера практически всю сумму.

Ответить
dru dru

Я купил там наушники airpods pro 2 за 11 тысяч рублей

Ответить
Артур Маслов

мне иногда промики на 30%-50% процентов прилетают тогда норм, а цены там плюс-минус такие же как везде

Ответить
kav

Никогда не понимал особого толка вкладывать большие деньги в такие проекты, очевидно Мегамаркет уже не выйграет у Озона и ВБ, и даже не сможет отбить существенную долю, зачем продолжать палить деньги

2
1
Ответить