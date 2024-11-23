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Полина Лааксо
Путешествия

Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил сроки подачи документов на визу — до 15 дней до предполагаемого отъезда

В период высокой загруженности их принимали не менее чем за 60 дней до поездки.

  • Дату, в которую турист должен вылететь, включать в эти 15 дней не стоит, говорится на сайте центра. Внимание на изменения обратил Telegram-канал Travel News.
  • Заявки с датой начала поездки менее чем через 15 календарных дней рассматривать не будут.
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fkids.nationalgeographic.com%2Fgeography%2Fcountries%2Farticle%2Fitaly&postId=1669714" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">National Geographic</a>
Источник фото: National Geographic
  • Россиянам для въезда в Италию нужны шенгенская виза, а также загранпаспорт со сроком действия не менее 90 дней после даты окончания поездки и медстраховка с покрытием €30 тысяч, пишет Tutu.
  • Для визы консульство Италии в Санкт-Петербурге просит также прикладывать к стандартному пакету документов заверенную копию из трудовой книжки или справку из Фонда пенсионного и социального страхования с данными о трудовой деятельности за последние десять лет.

#новости

22
10 комментариев
Axel

Пиццы захотелось 🇮🇹 🍕

1
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Камиль Харисян

Лучшая пицца нынче не в Италии, а на Балканах и даже у вас в Москве итальянская пицца в среднем будет лучше чем в среднем в Италии (я серьезно, объездил почти всю Италию)

2
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Михаил Анюков

Ну теперь и мне

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Аркадий Емельяненко

Ну так то да, лучшее из лучших именно там

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Михаил Анюков

Отличные новости

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Sergey Zhukov

Фашисты!

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Камиль Харисян

Бенито

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