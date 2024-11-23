Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил сроки подачи документов на визу — до 15 дней до предполагаемого отъезда

В период высокой загруженности их принимали не менее чем за 60 дней до поездки.Дату, в которую турист должен вылететь, включать в эти 15 дней не стоит, говорится на сайте центра. Внимание на изменения обратил Telegram-канал Travel News.Заявки с датой начала поездки менее чем через 15 календарных дней рассматривать не будут.Источник фото: National GeographicРоссиянам для въезда в Италию нужны шенгенская виза, а также загранпаспорт со сроком действия не менее 90 дней после даты окончания поездки и медстраховка с покрытием €30 тысяч, пишет Tutu.Для визы консульство Италии в Санкт-Петербурге просит также прикладывать к стандартному пакету документов заверенную копию из трудовой книжки или справку из Фонда пенсионного и социального страхования с данными о трудовой деятельности за последние десять лет.#новости
Пиццы захотелось 🇮🇹 🍕
Лучшая пицца нынче не в Италии, а на Балканах и даже у вас в Москве итальянская пицца в среднем будет лучше чем в среднем в Италии (я серьезно, объездил почти всю Италию)
Ну теперь и мне
Ну так то да, лучшее из лучших именно там
Отличные новости
Фашисты!
Бенито