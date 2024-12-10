РЖД возобновят пассажирское сообщение с Китаем и КНДР с 15 и 16 декабря 2024 года

Его приостанавливали в 2020 году из-за пандемии Covid-19.Поезд «Суйфэньхэ (Китай) — Гродеково» начнёт курсировать с 15 декабря ежедневно, рассказала компания. С китайской станции он будет отходить в 10:00, с российской — в 17:43. В обоих случаях по местному времени.Поезд «Туманган (КНДР) — Хасан» вернут с 16 декабря. Ходить он будет три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из КНДР — в 12:00 по местному времени, а из России — в 15:30. Стоимость билетов не указана.Источник фото: РЖДС 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу виз иностранцам после строгих ограничений из-за пандемии, а Россия в августе объявила о возобновлении безвизовых групповых туробменов с КНР.Последняя также снизила стоимость виз для россиян на период с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года. За однократную взимают 2500 рублей, двукратную — 5000 рублей, а многократную — 7400. Всё это вместо 3300, 6600 и 9900 рублей соответственно.С 10 декабря 2024 года между Благовещенском в России и Хэйхэ в Китае закурсировали регулярные автобусы.#новости #китай
Для обмена опытом с проверенными товарищами?
У нас на горнолыжку на самолётах летают. Теперь, видимо, на поезде поедут.
Для того, чтоб можно было по частям китайское авто притащить
А как иначе.
Сильно опытные все что ли
РЖД решили вернуть комфортный для людей с аэрофобией способ передвижения, похвально. Но надеюсь в этот раз они не забудут слово "пунктуальность"
Не сталкивался с непунктуальностью
С невкусной едой да, грубыми проводниками, но всё во время