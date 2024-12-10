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Полина Лааксо
Путешествия

РЖД возобновят пассажирское сообщение с Китаем и КНДР с 15 и 16 декабря 2024 года

Его приостанавливали в 2020 году из-за пандемии Covid-19.

  • Поезд «Суйфэньхэ (Китай) — Гродеково» начнёт курсировать с 15 декабря ежедневно, рассказала компания. С китайской станции он будет отходить в 10:00, с российской — в 17:43. В обоих случаях по местному времени.
  • Поезд «Туманган (КНДР) — Хасан» вернут с 16 декабря. Ходить он будет три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из КНДР — в 12:00 по местному времени, а из России — в 15:30. Стоимость билетов не указана.
Источник фото: РЖД
Источник фото: РЖД
  • С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу виз иностранцам после строгих ограничений из-за пандемии, а Россия в августе объявила о возобновлении безвизовых групповых туробменов с КНР.
  • Последняя также снизила стоимость виз для россиян на период с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года. За однократную взимают 2500 рублей, двукратную — 5000 рублей, а многократную — 7400. Всё это вместо 3300, 6600 и 9900 рублей соответственно.
  • С 10 декабря 2024 года между Благовещенском в России и Хэйхэ в Китае закурсировали регулярные автобусы.

#новости #китай

11
11
40 комментариев
Вадим Д.

Для обмена опытом с проверенными товарищами?

4
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Станислав Пржембольский

У нас на горнолыжку на самолётах летают. Теперь, видимо, на поезде поедут.

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Сема Мильковский

Для того, чтоб можно было по частям китайское авто притащить

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Сто к одному

А как иначе.

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Егор Вяткин

Сильно опытные все что ли

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Natalie Brown

РЖД решили вернуть комфортный для людей с аэрофобией способ передвижения, похвально. Но надеюсь в этот раз они не забудут слово "пунктуальность"

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Кларк Кент

Не сталкивался с непунктуальностью
С невкусной едой да, грубыми проводниками, но всё во время

2
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