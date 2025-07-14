«Аэрофлот» разрешил пассажирам брать с собой в салон одновременно два контейнера с питомцами

Одну переноску можно разместить перед собой, вторую — рядом.Один пассажир может взять в салон два контейнера на рейсах «Аэрофлота» и «России», выполняемых под кодом SU, сообщил перевозчик.Один нужно разместить под сидением впереди стоящего кресла (вес переноски не должен превышать 8 кг), вторую — на соседнем кресле (не более 15 кг). В каждый контейнер можно поместить до трёх животных. Они должны иметь возможность лежать, вставать в полный рост и поворачиваться на 360°.«Аэрофлот» сделал постоянной услугу перевозки небольших питомцев на соседнем от хозяина кресле в 2024 году. Плату за дополнительное место взимают в соответствии с тарифами для взрослых пассажиров.S7 разрешила провозить крупных кошек и собак на соседнем от хозяина кресле в 2020 году (вес питомца с учётом контейнера — до 23 кг), Utair добавил такую услугу в 2021 году (максимальный вес — 20 кг), Nordwind — в 2025 году (до 20 кг).Источник: utair.ru#новости #аэрофлот