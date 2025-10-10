Визовый центр Испании в Санкт-Петербурге предупредил, что подавать документы нужно не меньше чем за 30 дней до поездки

А срок рассмотрения может занимать до 45 рабочих дней. Скриншот vc.ruОб этом говорится в сообщении на сайте визового центра BLS International. Внимание на него обратила «Фонтанка». Причины и другие детали решения не уточняют.В сентябре 2025 года власти ЕС начали обсуждать ужесточение визовых правил для граждан России. После этого генконсульство Испании в Москве сообщило о прекращении приёма заявок на визы «по техническим причинам до дальнейшего уведомления». Через два дня приём возобновили.Испания наряду с Францией и Италией входит в число лидеров по числу выданных россиянам шенгенских виз в 2024 году. Страна оформила 111 тысяч документов, Франция — 124 тысячи, Италия — 152 тысячи.При этом летом 2025 года Испания начала проверять транзитные визы у россиян без шенгена при пересадках через международные зоны своих аэропортов — даже если те не покидают их.#новости #визы #испания