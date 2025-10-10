Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Право
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Путешествия

Визовый центр Испании в Санкт-Петербурге предупредил, что подавать документы нужно не меньше чем за 30 дней до поездки

А срок рассмотрения может занимать до 45 рабочих дней.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Об этом говорится в сообщении на сайте визового центра BLS International. Внимание на него обратила «Фонтанка». Причины и другие детали решения не уточняют.
  • В сентябре 2025 года власти ЕС начали обсуждать ужесточение визовых правил для граждан России. После этого генконсульство Испании в Москве сообщило о прекращении приёма заявок на визы «по техническим причинам до дальнейшего уведомления». Через два дня приём возобновили.
  • Испания наряду с Францией и Италией входит в число лидеров по числу выданных россиянам шенгенских виз в 2024 году. Страна оформила 111 тысяч документов, Франция — 124 тысячи, Италия — 152 тысячи.
  • При этом летом 2025 года Испания начала проверять транзитные визы у россиян без шенгена при пересадках через международные зоны своих аэропортов — даже если те не покидают их.

#новости #визы #испания

13 комментариев