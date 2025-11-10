Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Пассажиров первого за 14 лет парома из Турции в Сочи выпустили с судна в Трабзоне — они провели на нём около пяти дней

Теперь они могут вернуться в Россию.

Источник: Telegram-канал «Жизнь как состояние шампанского»
Источник: Telegram-канал «Жизнь как состояние шампанского»
  • Об этом рассказала одна из пассажирок, пишет Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!».
  • Паром вернулся в турецкий Трабзон 9 ноября 2025 года — после неудавшегося рейса в Сочи. Он прибыл в порт в 16:22 мск, но сразу выпустили только двух пассажиров с турецким гражданством. Ещё 18 россиян остались ждать на борту.
  • Как объяснял перевозчик, среди них были те, кто превысил срок нахождения в Турции — поэтому нужно было согласовать с властями сход с парома и вылет в Россию самолётом.
  • В общей сложности пассажиры парома провели на нём пять дней. Сейчас они проходят пограничный контроль, чтобы пересесть на самолёт — билеты до нужного пункта назначения оплачивает компания-перевозчик парома.
  • Паром Seabridge отправился из Трабзона 5 ноября 2025-го — но его не пустили в Сочи, после чего ему пришлось вернуться.
  • Seabridge пытался выполнить тестовый рейс в октябре 2025 года и тогда тоже не смог зайти в Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что рейс выполняли «без согласия принимающей стороны». По его словам, запуск международного грузопассажирского паромного сообщения «в нынешних условиях небезопасен и преждевременен».

#новости

11
9
3
1
34 комментария