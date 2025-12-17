«Синьхуа» рассказало о запуске сервиса аренды автомобилей для российских туристов в Суйфэньхэ

Получить временное водительское удостоверение можно в зоне погранперехода.Источник фото: WikiVoyageПо словам китайского информагентства «Синьхуа», запуск сервиса организовали местные турагентства, департаменты общественной безопасности и неназванная инвесткомпания. Объявила о нём мэрия Суйфэньхэ.Чтобы оформить временное разрешение на управление машиной, понадобятся загранпаспорт и российские права. Дополнительное требование — посмотреть видео о правилах дорожного движения в Китае.После этого можно будет подписать договор об аренде, внеся залог. Прокатные автомобили оснащены «китайско-русской двуязычной навигационной системой». Ездить можно будет в пределах административно-территориального района города Муданьцзян.Как напоминает «Турдом», раньше, чтобы получить временное удостоверение, нужно было проходить медкомиссию и сдавать экзамен на знание местных дорожных правил. Редакция «Ну чё, народ, погнали» в октябре 2025 года сообщала, что процедуру выдачи временных разрешений упростили и в Хэйхе.15 сентября 2025 года Китай ввёл «пробный» безвизовый режим для России — до 14 сентября 2026 года. Въехать в страну можно по загранпаспорту. Остаться без визы можно до 30 дней.Что почитать про Китай24 китайских приложения для туристов: мессенджеры, карты, переводчики и доставка еды.Как установить приложения WeChat и Alipay и оплачивать с их помощью покупки, отели и такси в Китае.Что посмотреть в Китае: «Волшебный мир Гарри Поттера», летающие горы из «Аватара» и терракотовая армия.#новости #китай