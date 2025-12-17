Популярное
Полина Лааксо
Путешествия

«Синьхуа» рассказало о запуске сервиса аренды автомобилей для российских туристов в Суйфэньхэ

Получить временное водительское удостоверение можно в зоне погранперехода.

Источник фото: WikiVoyage
Источник фото: WikiVoyage
  • По словам китайского информагентства «Синьхуа», запуск сервиса организовали местные турагентства, департаменты общественной безопасности и неназванная инвесткомпания. Объявила о нём мэрия Суйфэньхэ.
  • Чтобы оформить временное разрешение на управление машиной, понадобятся загранпаспорт и российские права. Дополнительное требование — посмотреть видео о правилах дорожного движения в Китае.
  • После этого можно будет подписать договор об аренде, внеся залог. Прокатные автомобили оснащены «китайско-русской двуязычной навигационной системой». Ездить можно будет в пределах административно-территориального района города Муданьцзян.
  • Как напоминает «Турдом», раньше, чтобы получить временное удостоверение, нужно было проходить медкомиссию и сдавать экзамен на знание местных дорожных правил. Редакция «Ну чё, народ, погнали» в октябре 2025 года сообщала, что процедуру выдачи временных разрешений упростили и в Хэйхе.
  • 15 сентября 2025 года Китай ввёл «пробный» безвизовый режим для России — до 14 сентября 2026 года. Въехать в страну можно по загранпаспорту. Остаться без визы можно до 30 дней.

#новости #китай

