Польша перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта с 1 апреля 2026 года

Это десятая страна ЕС, принявшая такое решение. Источник: BloombergОб изменениях говорится в документе на сайте Еврокомиссии. С 1 января 2026 года Польша перестанет признавать дипломатические и служебные паспорта без биометрического чипа.С 1 апреля 2026 года россияне не смогут въехать в страну по пятилетним небиометрическим загранпаспортам. При этом в документе указана дата «1/4/2026» — некоторые издания пишут, что речь о 4 января 2026-го.Въезд и пребывание в стране с таким паспортом будут считаться нелегальными даже при наличии действующей визы, отмечает Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!».Польша станет десятой европейской страной, которая отказалась признавать небиометрические загранпаспорта России. С 1 января 2026 года по таким документам нельзя будет въехать в Германию и Румынию. Литва перестала признавать такие документы с 1 июня 2025 года — вслед за Данией, Чехией, Эстонией, Францией и Исландией.#новости #польша