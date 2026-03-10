S7 отменит все рейсы в и из ОАЭ с 12 по 31 марта 2026 года

Полёты возобновят «после стабилизации обстановки в регионе».Авиакомпания сообщила, что завершает перевозку находящих в ОАЭ пассажиров и после этого отменит все рейсы в и из страны до конца марта 2026 года.Пассажиры отменённых и перенесённых рейсов могут оформить возврат денег. Если билеты купили на сайте и в приложениях S7, возврат можно оформить в сервисе «Мои бронирования» или в контактном центре. Если через другие сайты и агентства — нужно обратиться в эти компании.До 29 марта 2026 года все рейсы из России в ОАЭ и обратно уже отменила «Победа». «Аэрофлот» 11 марта выполнит два завершающих рейса из ОАЭ и затем прекратит летать до 31 марта.Евгения ЕвсееваТранспорт4 мар«Ситуация не беспрецедентная, но её масштабы — да»: как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на авиасообщение Среди вариантов маршрутов — узкий коридор над Кавказом или полёты над территорией Саудовской Аравии. #новости #s7