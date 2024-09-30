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Артур Томилко
AI

Минэкономразвития предложило создать реестр для сделанных с помощью ИИ открытий и произведений

Он позволит вести учёт правообладателей и анализировать информацию для разработки будущего регулирования.

  • Реестр появится после 5 января 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития. В министерстве предлагают запустить его на основе положений закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР).
  • По мнению ведомства, это позволит защитить права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), создаваемые с применением ИИ. Каждый субъект ЭПР (компания или ведомство) сможет самостоятельно добавлять новые записи в реестр, а «уполномоченным органам» будет проще анализировать данные для разработки будущего регулирования.
  • По действующему законодательству автором РИД признаётся только человек, а создаваемые с помощью ИИ продукты формально охраняться законом не могут, поясняют юристы. При этом всё большее число объектов интеллектуальной деятельности создаётся с использованием нейросетей.
  • Новый реестр не будет дублировать базу Роспатента и не заменит действующую процедуру регистрации РИД, отметили в Минэкономразвития. Однако он даст возможность заявлять о создании продуктов ещё до официальной регистрации — это позволит более оперативно взаимодействовать с госорганами, инвесторами и клиентами, считает глава группы ST IT Антон Аверьянов.
  • По его словам, реестр должен упростить учёт РИД и создать общий список, который будет шире, чем у Роспатента. В будущем реестр может стать «витриной» для оперативного поиска контрагентов в сфере ИИ, полагают другие эксперты.

#новости #минэкономразвития

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63
63 комментария
tbIkworez

У правительства два пути : создать реестр или выпустить запрет, других решений у нас не бывает

31
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Дичь Петрович

Создать реестр запретов и запретить его. Комбо-бинго

11
1
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Уважительная причина

И они все еще не поняли, что это не работает

1
1
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Севернее Северной Кореи

У России два пути: водка и реестры для IT.

2
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Максим Исаев

Кому-то явно за каждый созданный реестр копеечка капает

16
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Уважительная причина

И они явно уже миллионеры

1
1
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Андрей

Гугл таблице

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