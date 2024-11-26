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Полина Лааксо
AI

Пользователи Claude получили возможность настраивать стиль ответов чат-бота

Заготовленных четыре: «Стандартный», «Сжатый», «С объяснениями» и «Формальный».

  • «Сжатый», например, подойдёт, если нужны краткие ответы по существу. «С объяснениями» — если предстоит разобраться в сложной теме. Новая опция доступна в том числе подписчикам бесплатного плана, рассказала Anthropic.
Выбрать стиль можно в выпадающем меню в окне для запроса
  • Claude также может создать стиль на основе текста-референса, который предложит пользователь: рассказа, письма, реферата, публикации в блоге, отзыва на продукт, пользовательской рассылки. Бот изучит содержимое файла и расскажет, каким видит стиль.
Так выглядит создание пользовательского стиля
  • Anthropic основал бывший директор по исследованиям OpenAI Дарио Амодей в 2021 году — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Среди инвесторов — Amazon, Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и другие.
  • Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude. В России и Беларуси он недоступен. Зайти в сервис можно с иностранного IP-адреса, но для регистрации понадобится зарубежный номер.

#claude #новости

22
6 комментариев
Владислав Сивачёв

В России недоступен.

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Nenueto Flex

Кому нужен, тот за один клик попадает из России в Нидерланды)

2
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A. Veles

Это удобно, когда нужен быстрый ответ или подробное объяснение. Прикольно, что можно даже свой стиль создать))

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Sergei Borisov

Создать как раз там нельзя, только выбрать 1 из 4х)))

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Krem-brulee

попробовал claude opus, работающий скрипт для тильды (не совсем типичная задача) он мне не написал. а такая надежда на него была у меня.

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