Пользователи Claude получили возможность настраивать стиль ответов чат-бота

Заготовленных четыре: «Стандартный», «Сжатый», «С объяснениями» и «Формальный».«Сжатый», например, подойдёт, если нужны краткие ответы по существу. «С объяснениями» — если предстоит разобраться в сложной теме. Новая опция доступна в том числе подписчикам бесплатного плана, рассказала Anthropic.Выбрать стиль можно в выпадающем меню в окне для запросаClaude также может создать стиль на основе текста-референса, который предложит пользователь: рассказа, письма, реферата, публикации в блоге, отзыва на продукт, пользовательской рассылки. Бот изучит содержимое файла и расскажет, каким видит стиль.Так выглядит создание пользовательского стиляAnthropic основал бывший директор по исследованиям OpenAI Дарио Амодей в 2021 году — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Среди инвесторов — Amazon, Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и другие.Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude. В России и Беларуси он недоступен. Зайти в сервис можно с иностранного IP-адреса, но для регистрации понадобится зарубежный номер.#claude #новости
В России недоступен.
Кому нужен, тот за один клик попадает из России в Нидерланды)
Это удобно, когда нужен быстрый ответ или подробное объяснение. Прикольно, что можно даже свой стиль создать))
Создать как раз там нельзя, только выбрать 1 из 4х)))
попробовал claude opus, работающий скрипт для тильды (не совсем типичная задача) он мне не написал. а такая надежда на него была у меня.