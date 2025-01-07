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Полина Лааксо
AI

Google DeepMind соберёт команду для разработки нейросетей, которые моделируют «физические миры»

Её возглавит бывший соруководитель разработки видеогенератора Sora от OpenAI.

  • Тим Брукс перешёл в Google DeepMind в октябре 2024 года, чтобы работать над моделями для создания видео и «симуляторами миров». Теперь ищет себе учёных-исследователей и инженеров.
  • Среди задач: создание базовой инфраструктуры для разработки «генеративных моделей физического мира»; решение проблем, которые мешают масштабируемому обучению «симуляторов»; разработка метрик и правил масштабирования; подготовка и разметка тренировочных данных; интеграция этих моделей с мультимодальными языковыми.
  • В вакансиях сказано, что новая команда будет сотрудничать со специалистами Google, которые занимаются моделями Gemini, видеогенератором Veo и нейросетями для создания 3D-миров Genie.
Источник фото: Nvidia
Источник фото: Nvidia
  • По словам The Verge, «симуляторы миров» могут пригодиться для различных задач: при разработке компьютерных игр и создании фильмов, обучении роботов и прочих ИИ-систем.
  • Аналогичная инициатива есть, например, у Nvidia: в январе 2025 года компания представила группу моделей Cosmos, которые могут генерировать реалистичную видеосреду для обучения роботов и совершенствования систем автопилота. Схожими задачами занимаются в World Labs, Decart, Odyssey и других стартапах.

#новости #google

11
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29 комментариев
xsignes

Будет обидно, если окажется что мы сами живем в смоделированном физическом мире. Жалкие NPC, с мнимой свободой воли:(

4
1
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dru dru

Если бы так было, то нашли бы объяснение откуда взялись натуральные числа, но на сегодня это аксиома

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High Stakes

Слава роботам!

2
1
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Ro

Это правильно, роботы все запомнят

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Алексей Колобков

Очередная гонка вооружений в сфере ИИ. Зачем создавать все более реалистичные симуляции, если реальный мир нуждается в решении насущных проблем?

1
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Nikolay Skidanov

о, Матрицу начали строить

1
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Ro

Без минусов

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