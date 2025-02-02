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Ася Карпова
AI

Фейк о том, что DeepSeek работает на базе советского кода, выдали за новость на канале «Россия

Шуточную новость придумало ИА «Панорама».

Источник: «Вести»
  • В утреннем выпуске новостей от 2 февраля 2025 года корреспондент «Россия 1» упомянул, что основой чат-бота DeepSeek стал программный код, разработанный в 1985 году в СССР.
  • Историю придумало сатирическое издание ИА «Панорама» 29 января. В ней глава компании Лян Вэньфэн якобы рассказал в интервью американскому блогеру, что код был создан «на базе системы ОГАС академика Глушкова» 1985 года.
  • Фейк подхватили wellnews, runews24, ЯПлакалъ, пост об этом опубликовал бывший шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик. В сообществе «Пикабу» новость набрала 170 тысяч просмотров.
  • В 2024 году китайская DeepSeek выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, она решает задачи по математике, программированию и логике лучше или на уровне аналогичной модели o1от OpenAI.
  • DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться», так как поставила под сомнение оправданность миллиардных вложений в дата-центры и образ Китая как отстающего от США соперника в ИИ-гонке.
Полина Лааксо
AI
Требует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться»

Мнением поделился вице-президент по продукту и развитию ИИ-подразделения Dropbox Морган Браун.

Источник фото: elEconomista 

#новости #deepseek

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133 комментария
Dmitry

Утром в Панораме, вечером на федеральном канале

69
2
2
Ответить
Leo Baturin

бывает ещё, что и в законопроекте

25
11
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Эдуард Самойлов

Они не так уж и отличаются

4
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Борис

На Панораме правдивых историй побольше чем на федеральном канале.

1
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Цифровые комплексы

Ну основной электорат схавал, а опровержение даже если и будет, уже никому не будет интересно. Классика

54
2
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Boby Fisher

"Встречайте, скоро на всех летних лавочках у подъезда" Первый сотовый телефон изобрели в России, просто боялись по нему звонить, губернатор Чукотки открыл нефть но не успел запатентовать рецепт, искусственный интеллект придумали на Уралмаше, но он просто не пригодился, хватило естественного

16
6
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Eddie II

Советские учёные взяли идею нейросети из мицелия, плодовым телом которого был Ленин (он же первый AGI из мира грибов)

7
2
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