Шуточную новость придумало ИА «Панорама».Источник: «Вести»В утреннем выпуске новостей от 2 февраля 2025 года корреспондент «Россия 1» упомянул, что основой чат-бота DeepSeek стал программный код, разработанный в 1985 году в СССР.Историю придумало сатирическое издание ИА «Панорама» 29 января. В ней глава компании Лян Вэньфэн якобы рассказал в интервью американскому блогеру, что код был создан «на базе системы ОГАС академика Глушкова» 1985 года.Фейк подхватили wellnews, runews24, ЯПлакалъ, пост об этом опубликовал бывший шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик. В сообществе «Пикабу» новость набрала 170 тысяч просмотров.В 2024 году китайская DeepSeek выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, она решает задачи по математике, программированию и логике лучше или на уровне аналогичной модели o1от OpenAI.DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться», так как поставила под сомнение оправданность миллиардных вложений в дата-центры и образ Китая как отстающего от США соперника в ИИ-гонке.Полина ЛааксоAI27 янвТребует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться» Мнением поделился вице-президент по продукту и развитию ИИ-подразделения Dropbox Морган Браун. #новости #deepseek
Утром в Панораме, вечером на федеральном канале
бывает ещё, что и в законопроекте
Они не так уж и отличаются
На Панораме правдивых историй побольше чем на федеральном канале.
Ну основной электорат схавал, а опровержение даже если и будет, уже никому не будет интересно. Классика
"Встречайте, скоро на всех летних лавочках у подъезда" Первый сотовый телефон изобрели в России, просто боялись по нему звонить, губернатор Чукотки открыл нефть но не успел запатентовать рецепт, искусственный интеллект придумали на Уралмаше, но он просто не пригодился, хватило естественного
Советские учёные взяли идею нейросети из мицелия, плодовым телом которого был Ленин (он же первый AGI из мира грибов)