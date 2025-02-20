Microsoft и Xbox представили нейросеть Muse для генерации геймплея

Её хотят использовать, чтобы обновить старые игры для Xbox.Исследователи из Microsoft разработали «первую в своём роде» нейросеть для создания игрового процесса. Она может генерировать игровую среду по визуальным референсам и воспроизводить игровые механики, считывая действия игрока с помощью контроллера.Пользователь загружает изображение из игры Bleeding Edge, а Muse генерирует несколько версий игры. Источник здесь и далее: MicrosoftПользователь меняет управление персонажем в сгенерированном фрагменте с помощью игрового контроллераMicrosoft Research и студия Xbox Ninja Theory обучили модель на данных о том, как игроки взаимодействовали с игрой Bleeding Edge на Xbox — в ней проходят командные сражения в формате 4х4. Число данных соответствует непрерывной игры в течение семи лет.Модель создаёт геймплей с единым персонажем длиной до двух минут.Примеры генераций MuseВеса модели Muse доступны на Azure AI Foundry и Hugging Face. Microsoft предупреждает, что текущая версия не предназначена для генерации полноценных игр. В будущем с её помощью планируют обновить старые игры для Xbox и сделать их доступными на современных устройствах.Разработчики игр отреагировали на выход модели негативно, пишет Wired. «Главная проблема в том, что мы теряем мастерство», — подчеркнул основатель студии The Outsiders Дэвид Голдфарб. Собеседник Wired из Xbox рассказал, что сотрудники опасаются профессиональных последствий за критику Muse.В декабре 2024 года Google представила модель Genie 2, которая создаёт 3D-миры для компьютерных игр. Технологии для превращения изображений в интерактивные 3D-сцены также есть у World Labs и израильского стартапа Decart.27 ноября 2024 года Илон Маск заявил, что xAI собирается создать студию разработки игр с использованием ИИ.#новости #microsoft