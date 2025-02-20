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Ася Карпова
AI

Microsoft и Xbox представили нейросеть Muse для генерации геймплея

Её хотят использовать, чтобы обновить старые игры для Xbox.

  • Исследователи из Microsoft разработали «первую в своём роде» нейросеть для создания игрового процесса. Она может генерировать игровую среду по визуальным референсам и воспроизводить игровые механики, считывая действия игрока с помощью контроллера.
Пользователь загружает изображение из игры Bleeding Edge, а Muse генерирует несколько версий игры. Источник здесь и далее: Microsoft
Пользователь меняет управление персонажем в сгенерированном фрагменте с помощью игрового контроллера
  • Microsoft Research и студия Xbox Ninja Theory обучили модель на данных о том, как игроки взаимодействовали с игрой Bleeding Edge на Xbox — в ней проходят командные сражения в формате 4х4. Число данных соответствует непрерывной игры в течение семи лет.
  • Модель создаёт геймплей с единым персонажем длиной до двух минут.
Примеры генераций Muse
  • Веса модели Muse доступны на Azure AI Foundry и Hugging Face. Microsoft предупреждает, что текущая версия не предназначена для генерации полноценных игр. В будущем с её помощью планируют обновить старые игры для Xbox и сделать их доступными на современных устройствах.
  • Разработчики игр отреагировали на выход модели негативно, пишет Wired. «Главная проблема в том, что мы теряем мастерство», — подчеркнул основатель студии The Outsiders Дэвид Голдфарб. Собеседник Wired из Xbox рассказал, что сотрудники опасаются профессиональных последствий за критику Muse.
  • В декабре 2024 года Google представила модель Genie 2, которая создаёт 3D-миры для компьютерных игр. Технологии для превращения изображений в интерактивные 3D-сцены также есть у World Labs и израильского стартапа Decart.
  • 27 ноября 2024 года Илон Маск заявил, что xAI собирается создать студию разработки игр с использованием ИИ.

#новости #microsoft

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