Раздутые метрики, «хардкорные» условия и клиенты, которых нет: ИИ-стартап 11x столкнулся с финансовыми проблемами из-за собственных действий

История настолько «скандальная», что достойна экранизации, считает собеседник TechCrunch.На фото команда 11x.aiВ 2022 году Хасан Суккар основал 11x.ai — стартап, разрабатывающий ИИ-ботов для автоматизации продаж. В 2024 году компания заявила, что её ежегодная повторяемая выручка (ARR) достигла $10 млн и сообщила о привлечении $50 млн при оценке $350 млн. Раунд возглавил фонд Andreessen Horowitz.«За кулисами» при этом компания столкнулась с финансовыми трудностями — во многом по своей же вине, рассказали TechCrunch почти 20 источников — инвесторы, бывшие и нынешние сотрудники.По данным собеседников издания, многие клиенты досрочно расторгли контракты из-за проблем с продуктом, включая сбои в email-рассылках и «глюки» ИИ. Компания теряла 70-80% клиентов в первые месяцы сотрудничества, заявил один из бывших сотрудников.TechCrunch пишет, что некоторые компании, чьи логотипы размещены на сайте 11x, никогда не пользовались его услугами или прекратили сотрудничество после тестового периода (например, Airtable, ZoomInfo). Однако 11х продолжал представлять их как своих клиентов на протяжении нескольких месяцев. В стартапе заявили, что «оперативно» убирают некорректные упоминания и списывают ошибки на «человеческий фактор».Бывшие сотрудники утверждают, что 11x завышал ARR, включая в расчёты платежи от клиентов, которые уже разорвали контракт. Например, при заявленном ARR в $14 млн сумма активных долгосрочных контрактов могла составлять всего $3 млн.Условия работы источники называют «хардкорными»: рабочая неделя превышала 60 часов, на связи требовали быть по вечерам и в выходные. После 20:00 Суккар мог спросить в рабочем чате «Где все?», а в 3:00 заявиться с требованием «решить проблему». Некоторым даже приходилось ночевать в офисе.По словам источников, жёсткий график и стресс привели к высокой текучке кадров — из первой команды, запечатлённой на фото при запуске 11x, остался только сам Суккар.Часть бывших сотрудников до сих пор не получила зарплату за последние месяцы работы. Внутри компании даже сложилась традиция: ждать ближайшей выплаты и увольняться на следующий день.#новости