Opera анонсировала ИИ-браузер Neon — он может выполнять задачи от имени пользователя

Например, собирать информацию, оформлять покупки, писать код и другое.Изображение Opera Opera Neon пока недоступен для пользователей. Компания открыла лист ожидания, но не раскрыла предполагаемую дату релиза, пишут TechCrunch и The Verge.В Opera сообщили, что браузер будет работать по подписке, но её цену также не назвали.В интерфейсе Opera Neon три основные функции — Chat, Do и Make, которые работают на базе ИИ. Какие модели они используют, в компании не рассказали, отметив, что все вычисления производятся в облаке.Функция Chat запускает чат-бота, с помощью которого можно искать информацию в интернете и запрашивать дополнительные сведения о просматриваемых сайтах.Инструмент Do использует агента Browser Operator AI, которого Opera представила в марте 2025 года, и позволяет автоматизировать заполнение форм, покупки в интернет-магазинах, бронирования и другие задачи.Функция Make может по запросу пользователя создавать «отчёты», генерировать куски кода или полноценные сайты, игры и другое, утверждают в Opera.В 2017 году компания запускала «браузер будущего» с названием Neon. Тогда она делала упор на «интеллектуальное управление» вкладками и многозадачность. Однако развивать продукт не стала.Весной 2023 года Opera представила раннюю версию обновлённого браузера Opera One. В июне того же года состоялся публичный релиз со встроенным ботом на базе ChatGPT. В марте 2024-го в него добавили поддержку других языковых моделей. Помимо этого, компания развивает «минималистичный» Opera Air со встроенными инструментами для борьбы со стрессом и повышения концентрации, а также браузер для геймеров Opera GX.#новости #браузеры #opera