OpenAI договорилась о партнёрстве с Google Cloud, чтобы покрыть растущий спрос на вычислительные мощности — Reuters

Сделку согласовали в мае 2025 года, говорят источники агентства. Облачный сервис Google предоставит OpenAI мощности для обучения и работы её ИИ-моделей, рассказали осведомлённые источники Reuters. Сумму сделки и другие детали они не раскрыли. В OpenAI, Microsoft и Google от комментариев отказались.Партнёрство двух компаний позволит OpenAI снизить зависимость от инфраструктуры Microsoft Azure, который до января 2025 года выступал эксклюзивным поставщиком вычислительных ресурсов для разработчика ChatGPT, отмечает агентство.В мае FT писало, что Microsoft и OpenAI ведут переговоры о пересмотре условий стратегического партнёрства, которое позволит последней провести реструктуризацию и подготовиться к будущему IPO. Обсуждения также включают вопрос о том, какую долю Microsoft получит в преобразованной компании в обмен на вложенные ею инвестиции в $13 млрд.Для Google сделка с OpenAI — возможность продемонстрировать эффективность своих разработок для инфраструктуры ИИ, пишет Reuters. Речь о чипе TPU, который компания создала для конкуренции с процессорами Nvidia.Ася КарповаChatGPT13:19Глобальный сбой ChatGPT и Sora — пользователи жалуются на проблемы в работе сервиса У одних чат-бот работает медленнее, у других не отвечает совсем.#новости #reuters