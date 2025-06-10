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Артур Томилко
AI

OpenAI договорилась о партнёрстве с Google Cloud, чтобы покрыть растущий спрос на вычислительные мощности — Reuters

Сделку согласовали в мае 2025 года, говорят источники агентства.

  • Облачный сервис Google предоставит OpenAI мощности для обучения и работы её ИИ-моделей, рассказали осведомлённые источники Reuters. Сумму сделки и другие детали они не раскрыли. В OpenAI, Microsoft и Google от комментариев отказались.
  • Партнёрство двух компаний позволит OpenAI снизить зависимость от инфраструктуры Microsoft Azure, который до января 2025 года выступал эксклюзивным поставщиком вычислительных ресурсов для разработчика ChatGPT, отмечает агентство.
  • В мае FT писало, что Microsoft и OpenAI ведут переговоры о пересмотре условий стратегического партнёрства, которое позволит последней провести реструктуризацию и подготовиться к будущему IPO. Обсуждения также включают вопрос о том, какую долю Microsoft получит в преобразованной компании в обмен на вложенные ею инвестиции в $13 млрд.
  • Для Google сделка с OpenAI — возможность продемонстрировать эффективность своих разработок для инфраструктуры ИИ, пишет Reuters. Речь о чипе TPU, который компания создала для конкуренции с процессорами Nvidia.
Ася Карпова
ChatGPT
Глобальный сбой ChatGPT и Sora — пользователи жалуются на проблемы в работе сервиса

У одних чат-бот работает медленнее, у других не отвечает совсем.

Скриншот vc.ru

#новости #reuters

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