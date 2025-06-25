OpenAI запланировала добавить в ChatGPT инструмент для совместного редактирования документов — The Information

И общения в чате. Так компания сможет посоперничать с Workspace от Google и Microsoft Office 365 и «переманить» корпоративных клиентов, пишет The Information со ссылкой на источники.Функция будет аналогична «Google Документам» и Microsoft Word, сообщает издание. Сейчас у компании есть Canvas — интерфейс ChatGPT для работы с текстом и кодом. Его собираются «улучшить» — каким образом, неизвестно.OpenAI планирует создать целую «экосистему», которая будет включать браузер, устройство на базе ИИ, ленты с контентом, а также чаты для общения между пользователями.Когда выпустят инструмент и выпустят ли его — неизвестно.#новости #openai #chatgpt