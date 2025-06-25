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Евгения Евсеева
AI

OpenAI запланировала добавить в ChatGPT инструмент для совместного редактирования документов — The Information

И общения в чате.

  • Так компания сможет посоперничать с Workspace от Google и Microsoft Office 365 и «переманить» корпоративных клиентов, пишет The Information со ссылкой на источники.
  • Функция будет аналогична «Google Документам» и Microsoft Word, сообщает издание. Сейчас у компании есть Canvas — интерфейс ChatGPT для работы с текстом и кодом. Его собираются «улучшить» — каким образом, неизвестно.
  • OpenAI планирует создать целую «экосистему», которая будет включать браузер, устройство на базе ИИ, ленты с контентом, а также чаты для общения между пользователями.
  • Когда выпустят инструмент и выпустят ли его — неизвестно.

#новости #openai #chatgpt

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